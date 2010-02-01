Кабмин не получал решения суда

На данный момент Кабинет министров Украины не получал решения суда по поводу назначения Юрия ЛУЦЕНКО исполняющим обязанности министра внутренних дел. Об этом в комментарии УНИАН заявил министр Петр КРУПКО.

«Мы на данный момент не получили никакой официальной информации о принятии какого-либо решения каким-либо судом по поводу назначения Юрия ЛУЦЕНКО исполняющим обязанности министра внутренних дел», - сказал П.КРУПКО.

Он подчеркнул, что отдал распоряжение соответствующим службам аппарата сразу же проинформировать его в случае получения какой-либо официальной информации о судебном решении.

Как сообщал УНИАН, 28 января 2010 года Верховная Рада Украины приняла постановление "Об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины". "За" проголосовал 231 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В тот же день на внеочередном заседании правительства, Кабинет министров назначил Ю.ЛУЦЕНКО первым заместителем, и.о. министра внутренних дел.

Согласно сообщению пресс-службы народного депутата от ПР Сергея КИВАЛОВА, Окружной административный суд города Киева, 29 января по иску народного депутата Украины от Партии регионов Владислава ЛУКЬЯНОВА приостановил действие распоряжения правительства о назначении Ю.ЛУЦЕНКО первым заместителем, и.о. министра внутренних дел.

29 января П.КРУПКО сообщил, что в Окружном административном суде Киева Кабинету министров Украины не подтвердили наличие решения, которым якобы признается незаконным назначение правительством Ю.ЛУЦЕНКО на должность первого заместителя министра внутренних дел, уполномоченного исполнять обязанности министра.

"Сегодня мы отправили представителя Секретариата Кабинета министров, который в соответствии с доверенностью имеет право представлять Кабинет министров в суде, чтобы получить это решение. Ему сообщили, что судья, который якобы что-то писал, спрятал это в сейф и исчез до понедельника", - сказал П.КРУПКО.

Министр подчеркнул, что Кабинет министров также не получал копии искового заявления, с которым якобы обратился в суд народный депутат Владислав ЛУКЬЯНОВ (фракция Партии регионов). "Мне неизвестно о существовании такого иска. У нас нет копий искового заявления. Ничего нет", - добавил он.