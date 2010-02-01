В ближайшее время вопрос об отставке Кабмина не возникнет

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что в ближайшее время в парламенте не возникнет вопрос об отставке правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге, отвечая на вопрос, будет ли его фракция голосовать за отставку правительства в случае возникновения такого вопроса.

«Я публично сказал, что мы не будем голосовать за отставку правительства, пока не появится новая конфигурация, которая на себя возьмет ответственность, потому что отставить можно, но вы прекрасно понимаете, что регионалы такого предложения не внесут», - сказал он.

В.ЛИТВИН объяснил это тем, что после отставки правительство будет и в дальнейшем исполнять свои обязанности, пока не будет назначен новый состав Кабмина.

«Поэтому я не думаю, что до этого (отставки правительства – УНИАН) дело дойдет», - сказал В.ЛИТВИН.