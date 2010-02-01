Литвин не видит шансов распустить парламент

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не видит никаких оснований для роспуска Верховной Рады после завершения президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил сегодня на брифинге.

«Шансов я не вижу никаких. Правовые механизмы отсутствуют абсолютно», - сказал В.ЛИТВИН.

Он объяснил это тем, что формально коалиция действует, и не понятно, на каком основании можно распустить парламент.

Кроме того, отметил В.ЛИТВИН, профинансировать досрочные выборы можно лишь на основании Госбюджета Украины, но его до сих пор нет.

Кроме того, по его словам, даже если представить, что роспуск ВР состоялся, не понятно, по какому закону будет избираться Верховная Рада Украины.

Он напомнил, что выступает за проведение следующих выборов в ВР по открытым спискам и будет настаивать на принятии соответствующего закона.

«Сразу пропадет желание проводить выборы», - сказал он.

В то же время он убежден, что в случае досрочных выборов в ВР пройдут политические силы Арсения ЯЦЕНЮКА, Сергея ТИГИПКО, Виктора ЮЩЕНКО.

«Что будет иметь лидер на Банковой – неограниченные полномочия в пределах Банковой», - сказал В.ЛИТВИН.

Он сказал, что именно поэтому не видит даже логики в постановке вопроса о проведении досрочных выборов.