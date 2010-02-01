США. В ІV кв-2009 ВВП США вырос на 5,7% в годовом исчислении

США. В четвертом квартале 2009 года ВВП США (предварительные данные) вырос на 5,7% в годовом исчислении.

Комментарий. Аналитики считали, что рост ВВП США будет меньше, но их прогнозы оказались ошибочными. Рост ВВП США во многом произошел благодаря насыщению деньгами правительства американского рынка. Теперь главное - не допустить роста неконтролируемой инфляции.