США. В ІV кв-2009 ВВП США вырос на 5,7% в годовом исчислении

16:31, 01 февраля 2010
Разное
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США. В четвертом квартале 2009 года  ВВП США (предварительные данные) вырос на 5,7% в годовом исчислении.

 

Комментарий. Аналитики считали, что рост ВВП США будет меньше, но их прогнозы оказались ошибочными. Рост ВВП США во многом произошел благодаря насыщению деньгами правительства американского рынка. Теперь главное - не допустить роста неконтролируемой инфляции.

 

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