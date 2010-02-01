США. В январе-2010 выросли индекс потреб.настроений Мичиганского ун-та и деловой активности Чикаго

США. В январе 2010 года индекс потребительских настроений Мичиганского университета вырос до 74,4 против 72,5 пунктов месяца назад

США. В январе 2010 года индекс деловой активности Чикаго PMI вырос до 61,5 против 58,7 месяц назад.

Комментарий. Кризис не смог лишить американцев надежды на успех. Во многом рост этих индексов, это реакция на первые сигналы выхода экономики США из кризиса.