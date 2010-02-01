Италия/Франция. В декабре-2009 к декабрю-2008 индексы цен производителей упали

Франция. В декабре 2009 года индекс цен производителей во Франции вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, в тот же момент по сравнению с декабрем 2008 года упал на 2,9%.

Италия. В декабре 2009 года индекс цен производителей в Италии вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с декабрем 2008 года упал на 1,6%.

Комментарий. Французская и итальянская экономика к концу прошлого года смогла восстановиться только частично. Спрос на французскую, а тем более итальянскую, продукцию начался восстанавливаться только во втором полугодии прошлого года.