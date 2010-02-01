Италия/Франция. В декабре-2009 к декабрю-2008 индексы цен производителей упали

16:36, 01 февраля 2010
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Франция. В декабре 2009 года индекс цен производителей во Франции вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, в тот же момент по сравнению с декабрем 2008 года упал на 2,9%. 

Италия. В декабре 2009 года индекс цен производителей в Италии вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с декабрем 2008 года упал на 1,6%. 

Комментарий. Французская и итальянская  экономика к концу прошлого года смогла восстановиться только частично. Спрос на французскую,  а тем более итальянскую,  продукцию начался восстанавливаться только во втором полугодии прошлого года.

 

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