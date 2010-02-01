ЕС. В ноябре-2009 уровень безработицы (уточненные данные) составил 9,9%
16:44, 01 февраля 2010Разное
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ЕС. В ноябре 2009 года уровень безработицы в странах ЕС (уточненные данные) составил 9,9%.
Италия. В декабре 2009 года уровень безработицы в Италии составил 8,5%, что на 0,2 п.п. выше, чем в ноябре 2009 года.
Комментарий. Проблема безработицы очень остро стоит в развитых странах. И сожалению, все предпринятые меры по снижению уровня безработицы, пока что не дали положительных результатов.
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