ЕС. В ноябре-2009 уровень безработицы (уточненные данные) составил 9,9%

ЕС. В ноябре 2009 года уровень безработицы в странах ЕС (уточненные данные) составил 9,9%.

Италия. В декабре 2009 года уровень безработицы в Италии составил 8,5%, что на 0,2 п.п. выше, чем в ноябре 2009 года.

Комментарий. Проблема безработицы очень остро стоит в развитых странах. И сожалению, все предпринятые меры по снижению уровня безработицы, пока что не дали положительных результатов.