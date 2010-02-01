3 февраля состоится внеочередное заседание CНБО

В среду, 3 февраля, в 16.00 в Секретариате Президента Украины состоится внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, на рассмотрение заседания вынесены два вопроса: «Об обеспечении реализации гражданами Украины конституционных избирательных прав во время повторного голосования на выборах Президента Украины 7 февраля 2010 года» и „О предложении Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно объявления города Калуш и Калушского района Ивано-Франковской области Украины зонами чрезвычайной экологической ситуации”.