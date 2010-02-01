Анонс на 2 февраля

Президент Украины Виктор Ющенко с рабочей поездкой побывает в Ивано-Франковской области. Во время рабочей поездки Глава государства в Калуше посетит ГП «Калийный завод» ОАО «Ориана», где осмотрит объекты, которые являются потенциально экологически опасными на территории Калужского промышленного узла. Также планируется, что Президент проведет совещание по вопросам минимизации негативного влияния на окружающую природную среду и жизнедеятельность человека предприятий химической и добывающей промышленности.

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Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко посетит Ивано-Франковскую и Тернопольскую область.(УНИАН: ПОЕЗДКА ОТМЕНЕНА)

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Состоится открытие шестой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва.

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Пресс-конференция на тему: "Итоги работы Государственной службы контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу Украины за первые десять лет". Участники: Юрий Савчук, председатель Государственной службы контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу; Александр Федорчук, первый председатель Государственной службы контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу Украины, академик Академии искусств Украины.

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Состоится торжественная церемония официального открытия в Киеве 13-й Международной специализированной выставки сельского хозяйства и садоводства «Kiev AgriHort-2010». Церемония состоится при участии министра аграрной политики Украины Ю.Мельника, председателя комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений ВРУ М.Присяжнюка, ведущих руководителей аграрных ассоциаций и объединений.

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Пресс-конференция на тему: "Результаты всеукраинского совещания по вопросам АПК под руководством Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко" при участии президента Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Ивана Томича.

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Відбудеться брифінг в.о. голови Антимонопольного комітету Олександра Мельниченка з приводу розслідувань на ринку нафтопродуктів та цукру.

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Пресс-конференция на тему: "О подготовке к пропуску весеннего половодья и паводков на реках Украины". В работе примет участие заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству Украины Николай Бабич.

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Состоится заседание экспертного круглого стола на тему: "Обзор и анализ законодательной реформы в сфере недвижимости и строительства в 2009 – 2010. Последствия для рынка". Участники: Тимур Бондарев, старший партнер адвокатской компании Arzinger; Станислав Герасименко, старший юрист адвокатской компании Arzinger; Сергей Грабар, Исполнительный директор Украинской строительной ассоциации и другие. Организаторы – "Юридическая газета" и адвокатская компания ARZINGER.

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В Гостаможслужбе Украины будет работать „прямая” телефонная линия по проблемным вопросам в отрасли таможенного дела. В работе примет участие председатель Службы Анатолий Макаренко.

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«Никитский Дворец» получил новый кредит на завершение строительства. В гостинице «Премьер Палас» состоится пресс-конференция посвященная открытию новой кредитной линии для девелоперского проекта «Никитский Дворец». В пресс-конференции примут участие: член наблюдательного совета ДК «Европа» Сергей Елисеев, генеральный директор компании «Южный Берег» Геннадий Жильцов, Андрей Бринзило, представитель «Укрсоцбанка».

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