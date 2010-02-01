Главное на 1 февраля (вечер)

Финансы

ПАО КБ «ПриватБанк» в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, сократило чистую прибыль на 19% – до 1,05 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый Курьер» от 30 января 2010 года.

Активы банка в прошлом году увеличились на 7%, и на 1 января 2010 года составили 86,066 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 1%, до 74,992 млрд. грн., обязательства - на 5%, до 75,795 млрд. грн., уставный капитал – на 37%, до 7,811 млрд. грн., собственный капитал - на 25% – до 10,271 млрд. грн.

АКБ «Укрсоцбанк» (Киев) по итогам 2009 года сократил чистую прибыль в 6 раз по сравнению с 2008 годом – до 126,761 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 30 января 2010 года.

Согласно сообщению, в 2009 году активы банка сократились на 12% и на 1 января 2010 года составили 43,657 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 9%, до 40,557 млрд. грн., обязательства – на 15%, до 37,629 млрд. грн., уставный капитал – увеличился на 19%, до 1,270 млрд. грн., собственный капитал – на 16%, до 6,028 млрд. грн.

АКБ «Укрсоцбанк» (Киев) по итогам 2009 года сократил чистую прибыль в 6 раз по сравнению с 2008 годом – до 126,761 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 30 января 2010 года.

Согласно сообщению, в 2009 году активы банка сократились на 12% и на 1 января 2010 года составили 43,657 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 9%, до 40,557 млрд. грн., обязательства – на 15%, до 37,629 млрд. грн., уставный капитал – увеличился на 19%, до 1,270 млрд. грн., собственный капитал – на 16%, до 6,028 млрд. грн.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0130/8,0340, к 12:00 цены выросли до 8,0320/8,0400. К закрытию торгов ценовые уровни достигли текущего максимума – 8,0360/8,0440 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2635/0,2642, а к 12:00 цены поднялись до 0,2647/0,2653. К закрытию цены откатились к уровню 0,2646/0,2651. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,3650 (+0,0275).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3881/1,3883, а к 15:00 поднялись до 1,3915/1,3917. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,1260/11,1585, к 12:00 цены ушли вверх – 11,1610/11,1790. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне установились на значениях 11,1670/11,1835.

Новости ТЭК

В текущем году ЗАО "Укртатнафта" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) планирует увеличить переработку нефти до 5-6 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления предприятия по производству и капитальному строительству Сергей КОШЕЛЮК.

По его словам, "Укртатнафта" на 2010 год имеет договоренности с Азербайджаном на поставку ежемесячно 240 тыс. тонн нефти, и эти объемы могут быть увеличены еще на 80 тыс. тонн в месяц.

"Также ежемесячные поставки восточно-украинской нефти составляют порядка 150-170 тыс. тонн, а казахской нефти - 15-20 тыс. тонн. Сырьем мы обеспечены, и будем, соответственно, восстанавливать свою долю на рынке нефтепродуктов", - сказал С.КОШЕЛЮК.

НКРЭ решила отложить вопрос аннулирования лицензий на поставку и транспортировку газа газоснабжающей компании ОАО «Тернопольгаз».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании комиссии в понедельник.

Комиссия также отложила вопрос расширения лицензионной деятельности дочернего предприятия НАК «Нафтогаз Украины» «Нафтогазмережи» на Тернопольскую область.

Указанные вопросы отложены в связи с необходимостью предоставления комиссии дополнительных материалов, в частности, копии договора о расторжении договора на эксплуатацию сетей «Тернопольгаза» и НАК «Нафтогаз Украины». А также комиссия попросила предоставить документы, подтверждающие право председателя правления «Тернопольгаза» подписывать акты приемки-передачи газораспределительных сетей на баланс НАК «Нафтогаз Украины».

Сельское хозяйство

На официальном сайте Верховной Рады Украины размещено сообщение об опубликовании Закона Украины «О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины (относительно срока на продажу земельных участков)».

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.

Закон «О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздел X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины (относительно срока на продажу земельных участков)» был принят Верховной Радой Украины 22 декабря 2009 года.

29 декабря 2009 года Закон был возвращен Президентом Украины с соответствующими предложениями.

19 января 2010 года Верховная Рада Украины, рассмотрев предложения Президента Украины, повторно приняла отмеченный Закон с преодолением вето Президента Украины. За это решение проголосовали 366 народных депутатов Украины. 21 января 2010 года Закон был направлен на подпись Президенту Украины.

Однако 29 января 2010 года Президент Украины вернул Закон Украины «О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно срока на продажу земельных участков» в Верховную Раду Украины без своей подписи с предложением опубликовать его за подписью Председателя Верховной Рады Украины в соответствии с частью четвертой статьи 94 Конституции Украины.

В парламенте отмечают, что согласно Конституции Украины, закон, повторно принятый Верховной Радой Украины не менее чем двумя третями ее конституционного состава, который не был подписан и официально обнародован Президентом Украины в течение 10 дней, безотлагательно официально обнародовался председателем Верховной Рады Украины и опубликовывается за его подписью.

“В связи с этим Закон Украины «О внесении изменений в пункты 14 и 15 разделу X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно срока на продажу земельных участков» официально должен быть обнародован на веб-сайте Верховной Рады Украины и опубликован в газете «Голос Украины» и других печатных средствах массовой информации за подписью Председателя Верховной Рады Украины», - говорится в сообщении.

В Украине по итогам 2009 года производство сахара-песка снизилось на 18,8% по сравнению с 2008 годом – до 1,276 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в декабре 2009 года было произведено 78,3 тыс. тонн сахара, что на 79,4% меньше, чем в ноябре 2009 года, и на 43,4% меньше, чем в декабре 2008 года.

Согласно официальным данным, из указанного объема 4 тыс. тонн составил тростниковый сахар.

(УНИАН)