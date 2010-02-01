Курс НБУ на 02.02.10

Официальный курс НБУ на 02.02.10100 USD – 799.9300 (1 февраля – 799.9000) 100 EUR – 1112.9426 (1 февраля – 1117.1403) 10 RUR – 2.6314 (1 февраля – 2.6286) Учетные курсы банковских металлов на 02.02.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-86552.43 (1 февраля-86609.17) 961 XAG 10 Серебро-1298.29 (1 февраля-1303.04) 962XPT10Платина-121269.39(1 февраля-121104.86) 964XPD10 Палладий-33517.07(1 февраля-33515.81)

Официальный курс НБУ на 02.02.10 100 USD – 799.9300 (1 февраля – 799.9000) 100 EUR – 1112.9426 (1 февраля – 1117.1403) 10 RUR – 2.6314 (1 февраля – 2.6286) Учетные курсы банковских металлов на 02.02.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-86552.43 (1 февраля-86609.17) 961 XAG 10 Серебро-1298.29 (1 февраля-1303.04) 962XPT10Платина-121269.39(1 февраля-121104.86) 964XPD10 Палладий-33517.07(1 февраля-33515.81)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter