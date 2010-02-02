Первый визит новоизбранный Президент осуществит в Россию

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что свой первый визит новоизбранный Президент Украины осуществит в Россию.

Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я думаю, что первый визит и так будет в Россию, поэтому рекомендовать не стоит», - сказал В.ЛИТВИН.

Он также считает, что, независимо от того, кто победит на президентских выборах, Россия продолжит «проводить свою линию» в отношении Украины.

«Я думаю, даже будет додавливать. Цены на газ никто менять не будет, ибо Россия внутренние цены на газ поднимает у себя, так?», - отметил В.ЛИТВИН.

В то же время, по его мнению, новый Президент Украины, в первую очередь, в своих выступлениях больше будет говорить об отношениях с ЕС.

«Поведение наших руководителей будет такое: поскольку в ходе избирательной кампании все демонстрируют лояльность по отношению к России, и на уровне словесов происходит определенный перекос, даже большой, то нужно будет хотя бы на уровне слов восстановить равновесие, и в большей мере будут говорить о Европе. И будут взгляды устремлены туда для того, чтобы восприняли», - сказал В.ЛИТВИН.

Он также считает, что диалог с Россией будет довольно сложным, и связан он будет, прежде всего, с выполнением условий газовых контрактов.

«А это почти миллиард долларов каждый месяц нужно давать. Экономическая ситуация в стране чрезвычайно сложная. Но я рассчитываю и надеюсь, что диалог будет восстановлен», - сказал спикер ВР.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что сегодня отношения между странами стоят «на паузе - они пребывают в такой нижней точке замерзания». «Когда на самом высоком уровне нет диалога, то на всех других уровнях диалоги заморожены», - добавил он.

«Поверьте, у меня очень хорошие отношения со всеми российскими политиками, но я чувствую сдерживающий фактор, который присутствует в их действиях. Я, в принципе, действую независимо от настроения Президента или премьер-министра Украины, но я понимаю, что у вас все-таки больше такая выстроенная система иерархии», - сказал он.