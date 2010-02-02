ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 февраля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Фирташ подписал c Кабмином «мировую», в котором пишет - правительство и OstСhem Holding Дмитрия Фирташа достигли договоренностей относительно дальнейшей судьбы титановых ГОКов. Стороны идут на взаимные уступки…

http://delo.ua/biznes/kompanii/firtash-podpisal-c-kabminom-136805/

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Также «Дело» в материале «Аналитический обзор: Цены на нефтепродукты установили всеукраинский рекорд» пишет – практически всю последнюю неделю января котировки на нефть держались в районе отметки $72 за баррель. Изменения произошли лишь в конце месяца, когда появились сообщения об очередном снижении спроса…

http://delo.ua/biznes/rynki/analiticheskij-obzor-ceny-na-nefteprodukty-vseukrainskij-rekord-136800/

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«Дело» в материале «Страховщики ждут потопа» пишет - весной Украину ждет самое масштабное за последние десять лет наводнение. Страховым компаниям стихийное бедствие может обойтись в несколько миллиардов гривень…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/strahovcshiki-zhdut-potopa-136803/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Доходы из будущего» пишет – Кабинету министров удалось более чем на треть увеличить доходы бюджета. Как стало известно изданию, в госказну в январе было собрано 12,44 млрд грн., что больше, чем в докризисный январь 2008 года. Свои планы перевыполнили и Гостаможня, и Государственная налоговая администрация (ГНАУ). Впрочем, говорить о завершении бюджетного кризиса еще рано, так как государство продолжает использовать авансовые налоговые платежи, блокировать возмещение НДС и не может финансировать все государственные расходы, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1314759

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «С процентами разговор короткий» пишет – в этом году у вкладчиков не будет возможности заработать 25-30% годовых на краткосрочных депозитах. Банки уже справились со стремительным оттоком средств – и только за последние несколько месяцев ставки по вкладам до трех месяцев снизились на 3%. Стоимость привлечения гривни в этом году не будет превышать 15-18% годовых, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1314753

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Издание «Экономические известия» в материале «От Укрпрома хотят еще» пишет - Не все депозиты населения переводятся в «Родовiд Банк». Кредиторам, которые выиграли судебные иски против банка, отказано в переводе, и им придется ждать, пока ликвидатор получит средства. Впрочем, таким вкладчикам давали шанс «исправиться»…

http://eizvestia.com/fin/full/4189583

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Также «Экономические известия» в публикации «Кабмин подыграл спекулянтам» пишут - новый порядок проведения аукционов, принятый Кабмином в конце прошлого года, не только не сделал прозрачней печально известные нефтяные торги, но и внес сумятицу в продажи сжиженного газа. На проведении аукционов, согласно новому регламенту, стали зарабатывать спекулянты, заставляя госпроизводителей пропан-бутана терять прибыль. В результате торги стали регулярно срываться, что оставляет рынок с дефицитом, который не успевает компенсироваться импортом…

http://eizvestia.com/markets/full/4189586

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«Газета по-киевски» в материале «Жэки выметают из города» пишет - Черновецкий разрешил киевлянам самим решать, за какие услуги по содержанию домов платить ЖЭКам, а от каких – отказаться. Коммунальщики обещают выбросить свои метлы и лопаты под мэрию…

http://mycityua.com/articles/city/2010/02/01/055214.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Набережную застроят отелями и ресторанами» пишет – на столичном Набережном шоссе построят четыре развлекательных комплекса, несколько пешеходных мостиков через Днепр и снесут трамвай, чтобы расширить дорогу…

http://www.segodnya.ua/news/14112012.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Понуждение к инновациям» пишет – Кремль рассчитывает на помощь крупнейших российских компаний при модернизации экономики. Бизнес согласен — в обмен на налоговые льготы и финансовую поддержку…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/02/224414

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Издание «Известия» в публикации «В Швейцарии снова боятся русских» пишет – российский бизнес на Западе опять бьют по рукам. Швейцарские власти выписали компании Виктора Вексельберга штраф в $38 млн. В вину ей ставят умышленное неинформирование правительства о скупке в 2006 году акций фирмы Oerlikon. Это "наказание за инвестиции" подоспело в нужный момент…

http://www.izvestia.ru/economic/article3137982/

(УНИАН)