В США доходы населения в декабре выросли на 0,4%, расходы – на 0,2%

09:52, 02 февраля 2010
Разное
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США. В декабре 2009  доходы американцев увеличились на 0,4%, а расходы – на 0,2%, по сравнению предыдущим месяцем. 

Комментарий. Данная информация произвела фурор на фондовом рынке и заставила резко вырасти фондовые индексы. Аналитики ожидали значительно меньших показателей, так как проблема безработицы остается болезненной для экономики страны.

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