В США доходы населения в декабре выросли на 0,4%, расходы – на 0,2%

США. В декабре 2009 доходы американцев увеличились на 0,4%, а расходы – на 0,2%, по сравнению предыдущим месяцем.

Комментарий. Данная информация произвела фурор на фондовом рынке и заставила резко вырасти фондовые индексы. Аналитики ожидали значительно меньших показателей, так как проблема безработицы остается болезненной для экономики страны.