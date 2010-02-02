В США доходы населения в декабре выросли на 0,4%, расходы – на 0,2%
09:52, 02 февраля 2010Разное
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США. В декабре 2009 доходы американцев увеличились на 0,4%, а расходы – на 0,2%, по сравнению предыдущим месяцем.
Комментарий. Данная информация произвела фурор на фондовом рынке и заставила резко вырасти фондовые индексы. Аналитики ожидали значительно меньших показателей, так как проблема безработицы остается болезненной для экономики страны.
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