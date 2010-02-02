В США и странах Западной Европы индексы деловой активности выросли

США. В январе 2010 года индекс деловой активности в промышленности (ISM index) вырос на 3,5 п.п., по сравнению с предыдущим месяцем, составив 58,4 п.п.

Еврозона. В январе 2010 года индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности вырос до 52,4 пункта.

Великобритания. В январе 2010 года индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности вырос до 56,7 пункта.

Германия. В январе 2010 года индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности вырос до 53,7 пункта.

Комментарий. Эти показатели выше 50 пунктов, что свидетельствует - на рынках США и стран Западной Европы преобладают оптимистические настроения. Бизнес верит, что кризис позади.