В США и странах Западной Европы индексы деловой активности выросли

09:55, 02 февраля 2010
Разное
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США. В январе 2010 года индекс деловой активности в промышленности (ISM index) вырос на 3,5 п.п., по сравнению с предыдущим месяцем, составив 58,4 п.п.  

Еврозона.  В январе 2010 года индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности вырос до 52,4 пункта.

Великобритания. В январе 2010 года индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности вырос до 56,7 пункта.

Германия. В январе 2010 года индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности вырос до 53,7 пункта.

Комментарий. Эти показатели выше 50 пунктов, что свидетельствует - на рынках США и стран Западной Европы преобладают оптимистические настроения. Бизнес верит, что кризис позади.

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