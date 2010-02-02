Украинский ГМК в январе демонстрирует рост

10:00, 02 февраля 2010
Разное
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Украина. В январе 2010  года производство чугуна выросло на 25%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стали - на 26%, готового проката - на 20%.  

Украина. В январе 2010 года  металлургический комбинат «Арселор Миттал Кривой Рог» увеличил производство чугуна на  65%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стали - на 80%, готового проката - на 33%.

Украина. В январе 2010 года ММК  имени Ильича увеличил производство  чугуна на 61%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стали - на 66%, готового проката - на 62,4%.   

Украина. В январе 2010 года  Южный горно-обогатительный комбинат увеличил производство железорудного концентрата на 78,7%, по  сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Комментарий. Украинская металлургия демонстрирует мощный рост. Во многом это состоялось на фоне сравнительной базы. Январь 2009 года был одним из самых провальных месяцев в ГМК. Между тем, радует то обстоятельство, что металлургические предприятия фактически вышли из кризиса.

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