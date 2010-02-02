Украинский ГМК в январе демонстрирует рост

Украина. В январе 2010 года производство чугуна выросло на 25%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стали - на 26%, готового проката - на 20%.

Украина. В январе 2010 года металлургический комбинат «Арселор Миттал Кривой Рог» увеличил производство чугуна на 65%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стали - на 80%, готового проката - на 33%.

Украина. В январе 2010 года ММК имени Ильича увеличил производство чугуна на 61%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стали - на 66%, готового проката - на 62,4%.

Украина. В январе 2010 года Южный горно-обогатительный комбинат увеличил производство железорудного концентрата на 78,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Комментарий. Украинская металлургия демонстрирует мощный рост. Во многом это состоялось на фоне сравнительной базы. Январь 2009 года был одним из самых провальных месяцев в ГМК. Между тем, радует то обстоятельство, что металлургические предприятия фактически вышли из кризиса.