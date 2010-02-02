Рада назначила Осадчука членом ЦИК
11:06, 02 февраля 2010Разное
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Сразу принял присягу
Верховная Рада Украины назначила Александра ОСАДЧУКА на должность члена Центральной избирательной комиссии.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 372 народных депутата из 434, зарегистрированных в сессионном зале.
После принятия этого решения А.ОСАДЧУК сразу же на пленарном заседании ВР принял присягу члена ЦИК, зачитав ее текст с трибуны парламента.
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