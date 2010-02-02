В Англии объем ипотеки в декабре упал на 27%

11:27, 02 февраля 2010
Разное
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Великобритания. В декабре 2009 года кредитование под залог недвижимости упало на 27%, по сравнению с предыдущим месяцем. 

Великобритания. В декабре 2009 года число одобренных заявок на ипотечный кредит  уменьшилось на 1,7%, по сравнению с предыдущим месяцем.  

Комментарий. Несмотря на низкие ставки по ипотечным кредитам, в Англии объемы кредитования падают на фоне проблемы платежеспособности населения.

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