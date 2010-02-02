В Англии объем ипотеки в декабре упал на 27%

Великобритания. В декабре 2009 года кредитование под залог недвижимости упало на 27%, по сравнению с предыдущим месяцем.

Великобритания. В декабре 2009 года число одобренных заявок на ипотечный кредит уменьшилось на 1,7%, по сравнению с предыдущим месяцем.

Комментарий. Несмотря на низкие ставки по ипотечным кредитам, в Англии объемы кредитования падают на фоне проблемы платежеспособности населения.