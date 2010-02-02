Партия регионов намерена фальсифицировать результаты выборов

Фракция БЮТ заявляет, что Партия регионов намерена фальсифицировать результаты президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

«То, как сегодня Партия регионов проводит избирательную кампанию, свидетельствует о неготовности наших оппонентов к проведению честных, открытых и прозрачных выборов», - сказал он.

По мнению А.КОЖЕМЯКИНА, «вся надежда в стане ЯНУКОВИЧА на фальсификацию результатов (выборов)». По его словам, именно поэтому Партия регионов внесла в ВР законопроект, который меняет нынешний паритетный подход к формированию избирательных комиссий.

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что также «приближенные к Партии регионов большинство членов ЦИК демонстрирует, что они прошли хорошую школу господина КИВАЛОВА». По его словам, некоторые члены ЦИК «пытаются давать такие разъяснения к закону «О выборах Президента Украины», которые создают преграды для нормальной работы членов избирательных комиссий от кандидата на должность Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО».

«Мы предупреждаем, что любые попытки двигаться в этом направлении делают выборы нелегитимными, неправомочными, а их результаты не отображающими настоящего выбора украинского народа», - подчеркнул А.КОЖЕМЯКИН.

Он призвал Партию регионов «прекратить провокации».

А.КОЖЕМЯКИН также подверг острой критике отказ В.ЯНУКОВИЧА от дебатов с Ю.ТИМОШЕНКО. По его словам, вчера напротив Ю.ТИМОШЕНКО на теледебатах «было пустое место». «Такая же цена вашим обвинениям и обещаниям», - добавил он. По словам А.КОЖЕМЯКИНА, Партия регионов «панически боится честного противостояния».