Литвин: Досрочных выборов в ВР не будет

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что досрочных выборов в парламент не будет, если народные депутаты начнут работать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на открытии шестой сессии ВР.

«Досрочных выборов в Верховную Раду Украины не будет. Это гарантирую. При условии, что мы опомнимся и начнем работать», - заявил В.ЛИТВИН.

Председатель ВР подчеркнул, что необходимо «реанимировать» парламент, который «мы собственноручно втоптали в грязь».

В.ЛИТВИН напомнил, что каждое третье заседание ВР этого созыва было сорвано. По его словам, в целом, это 65 заседаний.

Спикер призвал народных депутатов «сменить агрессию невосприятия друг друга честностью и солидарностью в интересах страны и народа». «Нужно остановиться и делать то, что нам надлежит делать. Иначе за нас это будут делать другие», - добавил он.

В.ЛИТВИН отметил, что «представителем народа притвориться нельзя, представителем народа нужно стать, и им нужно быть».