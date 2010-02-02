Международный форум пищевой промышленности и упаковки состоится 24-26 февраля в Киеве

Сегодня производители продуктов питания стремятся соответствовать растущим требованиям потребительского рынка и за счет этого выигрывать в конкуренции. Поэтому современные технологии производства сейчас наиболее востребованы.

Учитывая этот спрос, производители и поставщики оборудования, технологий и ингредиентов все активнее пытаются демонстрировать не просто продукцию сегодняшнего дня, но и такую, которая будет востребована уже в ближайшем будущем.

Одним из главных инструментов для эффективного ведения бизнеса, поддержки его жизнедеятельности и конкурентоспособности было и остается участие в Международном форуме пищевой промышленности и упаковки, организатором которого является АО «Киевская международная контрактовая ярмарка». Форум состоится 24-26 февраля в выставочном центре «Киев Экспо Плаза».

За время своего существования Международный форум пищевой промышленности и упаковки подтвердил звание мероприятия европейского формата, приобрел международный авторитет и признание и стал важнейшим местом встречи профессионалов.

Форум проводится при поддержке правительства Франции, Международной упаковочной организации WPO, Клуба упаковщиков Украины, Ассоциации «Укрмъясо», Ассоциации «Укролия».

Компании, которые были постоянными участницами форума, а в прошлом году отложили свое участие из-за ряда факторов, связанных с экономической нестабильностью в отрасли, можно будет увидеть среди участников форума 2010 года. Среди них: Петруцалек, Food Plan, Амарант, Альфа Пак, Киевский КПК, Аронис, Кадинг-системы и другие.

Впервые в Украине на территории форума будет развернута французская национальная экспозиция производителей упаковки, оборудования для пищеперерабатывающей отрасли.

В состав форума войдут как традиционные выставки «Пак Экспо», «Продтехмаш», «Прод Экспо Украина», так и новая выставка - «Хлебопекарская и кондитерская индустрия», целью которой является отображение основных тенденций развития мирового и украинского хлебопекарского и кондитерского рынков, содействие развитию отечественного хлебопечения, демонстрация достижений, передовых технологий, помощь в поиске новых решений для хлебопекарской и кондитерской отрасли.

В рамках выставки «Хлебопекарская и кондитерская индустрия» состоится ряд интерактивных мероприятий, среди которых: украинский этап международного Кубка хлебопечения «Кубок Луи Лесаффр», а также открытые мастер-классы по хлебопечению и кондитерскому делу. Конкурсная площадка и зона классов мастера позволят всем присутствующим и наблюдающим за действом, совершенствоваться в профессии и укрепить сотрудничество в профессиональном содружестве пекарей и кондитеров.

Главные события форума:

Всеукраинские конференции:

- Foodmaster-2010;

- Состояние и перспективы мясной отрасли в Украине, выработка стратегических решений и предложений;

Третья конференция «Молочный бизнес» Заседания президиума Всеукраинской ассоциации пекарей;

Украинский этап Международного кубка хлебопечения "Кубок Луи Лесаффр";

Открытые мастер-классы по хлебопечению и кондитерскому делу;

Конкурс «Украинская звезда упаковки»;

Дискуссионные семинары по упаковке;

Семинар «Теория и практика взвешивания. Европейский опыт фирмы «Radwag», Польша.

Официальное открытие «Международного форума пищевой промышленности и упаковки 2010» состоится 24 февраля о 12.00 в первом павильоне ВЦ «Киев Экспо Плаза» (г. Киев, ул. Салютная, 2б, ст. м. «Нивки»).

Время работы форума: 24, 25, 26 февраля - с 10:00 до 18:00.

По вопросам участия в Международном форуме пищевой промышленности и упаковки, обращайтесь по тел. (044) 490-62-03, 490-62-34.