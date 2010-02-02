Порошенко: МИД делает все для снятия напряжения между Украиной и РФ

Министерство иностранных дел Украины делает все возможное, чтобы снять эмоциональную составляющую в отношениях Украины и России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (№17 от 2 февраля).

«Мы делаем все, чтобы снять эмоциональную составляющую. Количество нот и публичных заявлений, раскачивающих лодку украинско-российских взаимоотношений, сократилось в разы. Причем с обеих сторон», - сказал министр, добавив, что изменение политики зависит не только от МИДа.

Отвечая на вопрос, чего он ожидает от нового посла РФ в Украине Михаила ЗУРАБОВА, П.ПОРОШЕНКО отметил, что потенциал, связанный с приездом М.ЗУРАБОВА, огромен.

«Все слухи об очень жестком или антиукраинском настроении нового посла точно не соответствуют действительности», - сказал министр.

«Я читал в СМИ, что его заявление на украинском языке по прибытии в «Борисполь» состояло из заученных фраз. Могу засвидетельствовать: это не так. Мы с господином ЗУРАБОВЫМ говорили несколько минут по-украински, и мне очень приятно отметить, что он продемонстрировал как стопроцентное понимание языка, так и желание говорить по-украински»,- добавил П.ПОРОШЕНКО.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Киев возможность начать демаркацию сухопутной части границы в одностороннем порядке, П.ПОРОШЕНКО отметил, что международный опыт свидетельствует, что такая возможность есть, но пока он не видит в этом необходимости.

«Во-первых, за время моей дипломатической практики я ни разу не слышал заявлений, что затягивание процесса демаркации сухопутной части украинско-российской границы является препятствием на пути нашей интеграции в Европу. А во-вторых, я могу сказать, что в последние три месяца мы возобновили диалог с РФ в отношении демаркации и делимитации», - отметил П.ПОРОШЕНКО.

По словам министра, новая страница в украинско-российских отношениях, которая начнется после выборов Президента, дает основания для оптимизма относительно сроков начала работ.