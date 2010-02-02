Черновецкий предлагает кандидатам в президенты поддержку

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сейчас торгуется с кандидатами на пост президента Украины, предлагая им поддержку на выборах и пытаясь продержаться при власти до 2013 года. Об этом заявил в эфире ТВі председатель Шевченковского райсовета и районной государственной администрации в Киеве Виктор ПИЛИПИШИН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, по словам В.ПИЛИПИШИНА, «надо срочно менять в Киеве власть, надо иметь политическую волю и не делать из Киева заложника. Потому что я так понимаю, что ЧЕРНОВЕЦКИЙ ходит с черным чемоданчиком и предлагает 250 тысяч голосов граждан, и кандидаты думают, что эти голоса им помогут».

Кроме того В.ПИЛИПИШИН отметил, что «сегодня город Киев – банкрот, в бюджете нет ни копейки. Реально есть деньги только на выплату заработной платы, больше денег ни на что не выделяется». По его словам, власть города максимально централизовала бюджетные средства, и если раньше эти деньги распределялись 50 на 50 между городом и районами Киева, то сегодня только 18% находится в распоряжении районов, а остальные – в распоряжении городской власти. На сегодня ни «Водоконал», ни «Киевгаз», ни «Киевэнерго» не ремонтирует свои территории, коммуникации, уточнил председатель Шевченковского райсовета столицы.

«Сегодня в районах в лучшем случае хватает денег на минимальную зарплату, при том, что районы провели сокращение своих служб. Нереально при таком подходе что-то убрать (на улицах)», - заметил В.ПИЛИПИШИН.