МИД ждут масштабные реформы

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО планирует провести в МИД масштабные реформы.

Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсант-Украина» (№17 от 2 февраля).

На вопрос «Планируете ли вы проведение масштабных реформ в МИДе?» П.ПОРОШЕНКО ответил: «Безусловно. В первой половине 2010 года будет проведена оптимизация структуры, численности, уровня представительства за границей. Будут новые критерии оценки деятельности диппредставительств».

По словам министра, также планируются сокращения – и в центральном аппарате МИД, и в зарубежных диппредставительствах.

«При этом эффективность дипучреждений в целом не будет потеряна и, может быть, даже увеличится», - отметил П.ПОРОШЕНКО.