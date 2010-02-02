Бессмертный: Ющенко может стать премьер-министром

Председатель Центрального исполнительного комитета партии “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ не исключает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может занять должность премьер-министра после досрочных парламентских выборов.

Такое мнение он высказал в интервью Интернет-изданию “Главком”.

В частности, на вопрос, может ли действующий Президент занять должность главы правительства в ближайшее время в случае победы на выборах Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, политик заметил, что об этом речь не идет. “Будут новые парламентские выборы, будет новая коалиция, будет новый премьер. Это лишь вопрос времени”, - заметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

По его словам, В.ЮЩЕНКО абсолютно спокойно воспринял результат первого тура выборов. “Он понимает, что ценности, которые он нес, - востребованы, впадать в отчаяние – неправильно, есть над чем работать, есть с кем работать. Плюс - он достаточно молодой по возрасту, как для политика”, - заметил Р.БЕСМСЕРТНЫЙ.

Он считает, что сегодня партии необходимо готовиться к местным выборам, принимать участие в предвыборной кампании, проводить своих людей в советы, избирать мэрами, потом готовиться к выборам в парламент, где они могут получить достаточное представительство. “Я вижу в ближайшие годы Виктора Андреевича премьер-министром. Отрезвление в обществе наступит, и это будет фундаментом для его очередного политического роста”, - подчеркнул Р.БЕССМЕРТНЫЙ.