Луценко готов остаться на должности министра внутренних дел

И.о. министра внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО готов в случае победы Юлии ТИМОШЕНКО остаться на должности министра внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции во Львове.

«После победы Юлии ТИМОШЕНКО я останусь на своей должности министра внутренних дел Украины и надеюсь, что генпрокурором будет назначен принципиальный человек», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он подчеркнул то, что только Президент Ю.ТИМОШЕНКО будет определяться, кто станет генеральным прокурором Украины, однако, по его мнению, среди нескольких кандидатур, которые сейчас рассматриваются, «может быть прокурор Львовской области Алексей БАГАНЕЦ».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, ему лично импонирует тандем «радикально энергичный ЛУЦЕНКО – министр внутренних дел и такой же радикально энергичный генпрокурор Алексей БАГАНЕЦ».

Также он подчеркнул, что, таких, как А.БАГАНЕЦ – «четыре областных прокурора, с которым легко и приятно работать, а есть такие, которые скрываются, принимая решения в пользу бандитов».

«Если в Генпрокуратуре не будет десять резонансных судебных приговоров обнародовано, то продолжать работу на этой раскаленной сковороде без права на победу я не хочу. Но не исключаю, что если будет ситуация, которая сложилась с моей отставкой, и Юлия ТИМОШЕНКО призвала остаться в должности, если мне скажут продолжать дальше исполнять обязанности, не исключаю, останусь в этом окопе, в котором воюю четыре года», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он категорически отказался прогнозировать развитие событий в случае победы Виктора ЯНУКОВИЧА на выборах, отметив, что «не готовил и не готовит себе запасных аэродромов».

«Чем буду заниматься? В случае поражения демократических сил буду заниматься политической деятельностью. Смею заверить – бурной политической деятельностью», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.