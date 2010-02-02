ГЛАВНОЕ на 2 февраля (день)

Парламент

Открылась шестая сессия Верховной Рады Украины шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале присутствуют более 430 депутатов.

В правительственной ложе находятся члены Кабинета министров во главе с первым вице-премьер-министром Украины Александром ТУРЧИНОВЫМ.

Правительство

Кабинет министров Украины утвердил методику определения себестоимости платных административных услуг, которые предоставляют центральные и местные органы исполнительной власти, а также предприятия и организации.

Это предусмотрено постановлением правительства (от 27 января 2010 г. №66), текст которого размещен на официальном сайте КМУ.

Согласно этой методике, в состав себестоимости админуслуги входят: прямые материальные расходы; прямые расходы на оплату труда и отчисления на социальные мероприятия; другие прямые затраты; непрямые расходы.

В состав прямых материальных расходов входит стоимость материалов, которые используются во время предоставления административной услуги.

Прямые расходы на оплату труда вычисляются, исходя из зарплаты персонала, а отчисления на социальные мероприятия – согласно законодательству.

Другие прямые затраты включают расходы на оплату служебных командировок и транспортных расходов персонала, деятельность которого непосредственно связана с предоставлением админуслуги, если они предусмотрены порядком предоставления такой услуги; услуг связи, которыми пользуется персонал.

Непрямые расходы включают расходы на оплату труда административного и технического персонала; тепло-, водоснабжения и водоотвода, электроэнергии; аренды здания (помещения); услуг по охране и пожарной охране помещений, в которых предоставляются админуслуги; амортизацию.

Базой деления непрямых расходов является основная зарплата персонала, деятельность которого непосредственно связана с предоставлением админуслуги.

На каждом этапе предоставления админуслуги определяется время на его выполнение, а также необходимые для этого персонал, средства и материалы. Во время проведения расчета себестоимости услуги стоимость проведения таких процедур вычисляется последовательно.

Себестоимость админуслуги рассчитывается на основании нормы времени на предоставление такой услуги и стоимости расчетной калькуляционной единицы времени –одного человеко-часа.

Кабмин поручил министерствам, другим центральным органам исполнительной власти проводить расчеты себестоимости платных административных услуг согласно методике, утвержденной этим постановлением. А также рекомендовал органам местного самоуправления применять данную методику во время установления размеров платы за предоставление административных услуг.

Банки

«Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) завершил 2009 год с убытком 2,019 млрд. грн. против 531,432 млн. грн. прибыли в 2008 году.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» (номер от 30 января т.г.).

Активы банка в прошлом году сократились на 17% и на 1 января 2010 года составили 54,048 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 12%, до 48,725 млрд. грн., обязательства – на 16%, до 48,735 млрд. грн. Уставный капитал банка на протяжении указанного периода не изменялся и на 1 января т.г. составил 2,420 млрд. грн., собственный капитал уменьшился на 29% – до 5,313 млрд. грн.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

«Райффайзен Интернэшнл Банк-Холдинг АГ» (Австрия) владеет 95,93% акций украинского кредитно-финансового учреждения.

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ОАО «Кредитпромбанк» (Киев) по итогам 2009 года увеличил убыток более чем в 100 раз по сравнению с 2008 годом – до 307,430 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 30 января 2010 года.

Согласно сообщению, в 2009 году активы банка уменьшились на 6% и на 1 января 2010 года составили 13,578 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 3%, до 11,782 млрд. грн., обязательства – на 4%, до 12,834 млрд. грн.

Уставный капитал банка за отчетный период не изменялся и остался на уровне 1,35 млрд. грн., собственный капитал – уменьшился на 24%, до 1,223 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Кредитпромбанк" создано в 1997 году и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами банка являются компания Homertron Trading Limited (Ирландия) – 34,0038%; гражданин Греции Константинос ПАПУНИДИС, прямое участие – 6,6929%, опосредованное – 72,5875%, компания Fintest Holding Limited (Кипр) – 38,5837%.

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ОАО «УниКредит Банк» по итогам 2009 года сократил прибыль в 17 раз по сравнению с 2008 годом – до 2,602 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 30 января 2010 года.

Согласно сообщению, в 2009 году активы банка сократились на 18% и на 1 января 2010 года составили 8,693 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 13%, до 7,974 млрд. грн., обязательства – на 20%, до 7,865 млрд. грн., собственный капитал – увеличился на 0,5%, до 828,452 млн. грн. Уставный капитал банка в 2009 году не изменялся и остался на уровне 653,508 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «УниКредит Банк» зарегистрировано в 1997 году на сегодняшний день входит во вторую группу (крупные банки) по классификации Нацбанка Украины.

100% акций банка владеет Bank Polska Kasa Opieki SA, который входит в группу UniCredit.

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ПАО «СЕБ Банк» (Киев) по итогам 2009 года получило убыток в размере 224,832 млн. грн., тогда как в 2008 году прибыль банка составила 2,876 млн. грн.

Об этом сообщается в газете «Голос Украины» от 30 января 2010 года.

Согласно сообщению, в 2009 году активы банка увеличились на 36% и на 1 января 2010 года составили 3,384 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 56%, до 2,847 млрд. грн., обязательства – на 34%, до 2,962 млрд. грн., уставный капитал – в 3 раза, до 365,689 млн. грн., собственный капитал – на 45%, до 422,116 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в конце марта 2009 года была завершена процедура присоединения «Факториал-Банка» (Харьков) на правах отделения к «СЕБ Банку».

Справка УНИАН. ПАО «СЕБ Банк» (Киев) создано в 1991 году и на сегодняшний день входит в третью группу (средние банки) по классификации Нацбанка Украины.

Skandinaviska Enskilda Banken (шведская группа SEB) владеет 99,8505% акций ПАО «СЕБ Банк».

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ООО «Маркет Инвест Груп» (г. Запорожье) увеличило принадлежащий ему пакет акций ОАО КБ «Хрещатик» до 20,26%.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, ООО «Маркет Инвест Груп» на 1 февраля принадлежало 109 384 шт. акций банка. При этом размер пакета акций банка, принадлежащего компании до увеличения, не уточняется.

Справка УНИАН. ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 года, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2009 года составляли 6,013 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 3,839 млрд. грн., обязательства - 5,278 млрд. грн., уставный капитал - 540 млн. грн., собственный капитал - 735,141 млн. грн.

Банк «Хрещатик» в январе-сентябре 2009 года сократил прибыль почти в 10 раз – до 6 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 октября 2009 г. его акционерами являлись: ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,678%; Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 23,7037%.

По данным агентства Fitch, до 58% акций банка косвенно контролирует Киевская инвестиционная группа.

Финансы

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0370/8,0580, а к 12:00 цены выросли до 8,0650/8,0750 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок сегодня открылся котировками 0,2659/0,2666, а к 12:00 цены поднялись до 0,2671/0,2678. В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 30,1580 (-0,2070).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3916/1,3918, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,1815/11,2145, к 12:00 цены ушли вверх – 11,2380/11,2560.

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Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,06 грн./долл., продают – по 8,11 грн./долл. Курс незначительно повысился по сравнению с 1 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,02-8,09 грн./долл., по продаже – в пределах 8,10-8,12 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,3% по сравнению с 1 февраля и сегодня составляет 11,20/11,35 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,05-11,27 грн./евро, по продаже – в пределах 11,31-11,41 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 1 февраля повысился на 0,5% и составляет в среднем 0,2606 грн./рубль, курс продажи – без изменений – 0,2687 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2800 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,06 грн./долл., продажи – 8,11 грн./долл. Курс незначительно повысился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,02-8,09 грн./долл., по продаже – в пределах 8,10-8,13 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,4% по сравнению с 1 февраля и сегодня составляет 11,22 грн./евро, курс продажи – на 0,3%, до 11,36 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,14-11,27 грн./евро, по продаже – в пределах 11,31-11,40 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 1 февраля повысился на 0,7% и сегодня составляет 0,2592 грн./рубль, курс продажи – на 0,3%, до 0,2695 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2679-0,2800 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,05/8,10 грн., евро – 11,15/11,35 грн., рубль – 0,2630/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,05/8,13 грн., евро – 11,08/11,45 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,05/8,10 грн., евро – 11,05/11,35 грн., рубль – 0,2590/0,2710 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 2 февраля, составляет: гривни к доллару США – 7,9993, к евро – 11,129426, к российскому рублю – 0,26314.

Торговля

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Центральному союзу потребительских обществ разработать новый порядок расчета тарифов на платные услуги городских рынков по предоставлению мест для торговли товарами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Согласно сообщению, Укоопсоюз предоставил комитету на согласование новую редакцию «Рекомендаций по экономическому обоснованию размера тарифов на платные услуги городских рынков».

Однако АМК не согласовал предложенный проект из-за ряда замечаний, которые были переданы Укоопсоюзу. Комитет считает, что разработанное положение может привести к установлению экономически необоснованных тарифов на платные услуги по организации деятельности продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.

Потому АМК рекомендовал усовершенствовать документ, чтобы он не противоречил порядку расчета цен на такие услуги, утвержденному приказом Минэкономики и Госкомпредпринимательства и соответствовал постановлениям Кабинета министров «О мерах по стабилизации цен на предоставление услуг и аренду торговых помещений в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров в условиях финансово-экономического кризиса» и «Некоторые вопросы организации деятельности продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков».

«Новая редакция положения должна создать условия для установления рынками Укоопсоюза экономически обоснованных тарифов на их услуги, которыми пользуются многие украинские фермеры и т.д.», - сказал исполняющий обязанности председателя Антимонопольного комитета Украины Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он добавил, что комитет будет настаивать, чтобы проект новой редакции был согласован АМК в порядке, определенном законодательством.

Промышленность

ОАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» изготовило и заканчивает отгрузку продукции по заказу ОАО «Газпром».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НПО им. Фрунзе.

По данным пресс-службы, согласно контракту, подписанному в сентябре 2008 года, НПО изготовило оборудование для оснащения компрессорной станции «Грязовецкая» на Североевропейском газопроводе стоимостью около 52 млн. долл.

Согласно сообщению, компрессорная станция, изготовленная сумскими машиностроителями, сможет перекачивать 50 млрд. куб. м природного газа в год.

В состав КС «Грязовецкая» входят 4 газоперекачивающих агрегата мощностью 25 МВт каждый. По требованию «Газпрома» все они изготовлены в ангарном исполнении. Агрегаты разработаны с учетом необходимости поддержания давления в газопроводе на уровне 100 атмосфер.

Также компания напоминает, что ОАО «Газпром» является одним из крупнейших заказчиков продукции НПО им. М.В. Фрунзе. В 2009 году сумское предприятие выполняло для российской нефтегазовой компании ряд заказов, в частности, было изготовлено оборудование, предназначенное для оснащения компрессорных станций «Заполярная», «Синдор», «Микунь», «Ивановская» и «Лукояновская».

Справка УНИАН. ОАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе» входит в Группу компаний «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций разного назначения; центробежных, вакуумных, химических насосов; центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.

Транспорт. Автодор

Кабинет министров Украины разрешил Государственному комитету по государственному материальному резерву отпустить дочерним предприятиям ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины» из государственного резерва в 1-м квартале 2010 года 4 тыс. тонн дизельного топлива и 2 тыс. тонн бензина.

Соответствующее распоряжение КМУ (№138-р от 27 января т.г.) опубликовано на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, отпуск нефтепродуктов будет осуществляться на договорных условиях в порядке временного займа с возвращением до 30 сентября 2010 г. с уплатой ежемесячно 0,9% стоимости дизельного топлива и бензина за пользование ими и предоставлением финансовой гарантии относительно их возвращения.

Справка УНИАН. ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины» создано постановлением правительства в 2002 году для строительства, ремонта и содержания автодорог общего пользования. Учредителем ОАО в лице государства является Государственная служба автомобильных дорог Украины («Укравтодор»).

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«Укрзализныця» в 2009 году за курение в поездах оштрафовала 2644 пассажиров, общая сумма штрафов составила 176,627 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается в сообщении, в пассажирских поездах «Укрзализныци» курение запрещено, однако некоторые пассажиры игнорируют правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте. Это подтвердили плановые проверки поездов, которые на протяжении 2009 года осуществляли ревизоры-инструкторы и контролеры-ревизоры ведомства.

В частности, на Южной железной дороге оштрафованы 712 пассажиров, на Юго-Западной – 477, на Львовской – 434, на Одесской и Приднепровской – по 380, на Донецкой железной дороге – 261.

Напомним, штраф за нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте составляет от трех до семи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Если же правила нарушили сами должностные лица, к компетенции которых относится организация и контроль за соблюдением пожарной безопасности, то сумма штрафа составляет от пяти до десяти необлагаемых налогом минимумов.

Справка УНИАН. С июля 2009 года курить в украинских поездах запрещено – полностью вступил в силу закон о запрете курения в общественных местах, а именно ч. 3 ст. 13 Закона Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения».

АПК

В Украине производство водки и крепких спиртных напитков в 2009 году составило 43,4 млн. дал, что на 5,2% больше аналогичного показателя за 2008 год.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2009 года производство водки и крепких спиртных напитков составило 4,4 млн. дал, что на 0,5% больше показателя за ноябрь 2009 года и на 0,6% меньше показателя за декабрь 2008 года.

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В Украине производство коньяков и бренди в январе-декабре 2009 года составило 3 млн. дал, что на 21% ниже показателя за 2008 год.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2009 г. производство коньяков и бренди составило 0,4 млн. дал, что на 28,1% выше показателя ноября 2009 г. и на 26,1% ниже показателя декабря 2008 г.

В Украине в 2009 году снизилось производство минеральной воды – Госкомстат

Киев. 2 февраля. УНИАН. В Украине по итогам 2009 года снизилось производство натуральной минеральной воды.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за 2009 год произведено 98,4 млн. дал газированной минеральной воды, что на 15,2% ниже показателя 2008 года. При этом в декабре было произведено 7,4 млн. дал газированной минеральной воды, что на 49,1% больше показателя за ноябрь 2009 года и на 6,7% больше показателя за декабрь 2008 года.

Производство негазированной минеральной воды в 2009 году составило 23,2 млн. дал, что на 21,3% меньше, чем в 2008 году. В декабре прошлого года было произведено 2 млн. дал негазированной воды, что на 25,9% больше, чем в ноябре 2009 года, и на 8% меньше, чем в декабре 2008 года.

"ЧС"

За захваченный британский автомобилевоз Asian Glory с 10 украинцами на борту пираты затребовали выкуп в размере 15 млн. долларов.

Об этом пишет газета «Сегодня» (№23 (3447)), ссылаясь на собственные источники в Службе внешней разведки.

«Сумма выкупа сложилась из двух составляющих: стоимости страховки судна и цены груза – новеньких корейских авто», - сказал изданию сотрудник СВР на условиях анонимности.

Судно, на борту которого более 2 тыс. автомобилей, пираты ведут сейчас в Индийский океан, предположительно для того, чтобы сделать из него собственную плавучую базу.

Газета напоминает, что судно попало в плен 2 января 2010 года.

Asian Glory переправляло автомобили из Сингапура в Саудовскую Аравию. Его экипаж состоит из 25 человек, среди которых 10 украинских моряков, нанятых одесским филиалом британской компании-оператора Zodiac Maritime Agencies Ltd.

Как сообщал УНИАН, Посольство Украины в Лондоне поддерживает постоянный контакт с владельцем судна Asian Glory, а также со штабами противопиратских морских операций «Атланта» и НАТО.

(УНИАН)