Луценко: 74 тысячи украинцев не могут получить загранпаспорта

По состоянию на 1 февраля, 74 тысячи граждан Украины подали заявки на получение заграничных паспортов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. министра внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сегодня на пресс-конференции в Львове.

Он отметил, что эти граждан стали заложниками интересов консорциума «ЕГАПС», который «принадлежит «регионалам».

Также Ю.ЛУЦЕНКО проинформировал, что в резерве остались две тысячи паспортов старого образца, «которые выдаются гражданам лишь в случае крайней необходимости, например, как выезд на лечение за границу».

Как сообщал УНИАН, 25 января 2010 года утром полиграфкомбинат «Украина» в Киеве подвергся нападению. Группа людей пыталась войти в помещение комбината, а после того, как это им не удалось, неизвестные разбили окна на первом этаже, через которые они и проникли в здание.

Министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что «речь идет не о бюллетенях, речь идет об отстаивании бизнеса, приближенного к этой партии. Ни о каких дополнительных тиражах (бюллетеней) речи быть не может». По его словам, «дело в том, что полиграфкомбинат «Украина», в частности, печатает паспорта и другие документы строгой отчетности для государственных потребностей. Как известно, народный депутат Украины Василий ГРИЦАК, который является близким к консорциуму ЕГАПС, отказался печатать паспорта в январе. В результате сегодня у нас 60 тысяч граждан заплатили деньги, но не могут получить паспорта, поскольку ЕГАПС, фактически используя свое монопольное положение и влияние на бывшего директора полиграфического комбината «Украина», отказывается выполнять свои обязательства без предварительной оплаты. Поэтому Министерство финансов, в чьем подчинении находится полиграфкомбинат «Украина», сменило директора».

29 января консорциум «ЕГАПС» заявил, что в течение «трех-четырех суток» выполнит все свои обязательства перед МВД, если ему будут выплачены долги.

В ЕГАПС подчеркнули, что когда Государственное казначейство выплатит «все надлежащие деньги за произведенную ранее продукцию, то консорциум немедленно перейдет на круглосуточный режим работы без выходных дней».

Консорциум «ЕГАПС» – производитель и поставщик новых заграничных паспортов, технологий и оборудования для паспортной системы Украины.