Тимошенко: Янукович сохранит парламент

Кандидат в президенты, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что в случае победы на президентских выборах Виктор ЯНУКОВИЧ в любом случае не будет распускать Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время сегодняшней встречи с общественностью Тернополя.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что за отставку министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО проголосовал 231 депутат, поэтому в случае избрания В.ЯНУКОВИЧА Президентом он сразу сформирует необходимое ему большинство.

«Не дай Бог, мы допустим прихода ЯНУКОВИЧА – депутатов будут покупать, как килограмм мяса. Они будут там (в большинстве – УНИАН) через 20 минут, ведь продажность в политике безгранична. И тогда это будет уже 300 голосов, а это и изменения к Конституции. И тогда ЯНУКОВИЧУ не нужны парламентские выборы, он уже сегодня имеет все, что необходимо», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, В.ЯНУКОВИЧ пообещал досрочные выборы в парламент для того, чтобы подыграть тем политикам, которые не прошли во второй тур выборов.

«Эти политики считают, что это для них будет реанимация, что ЯНУКОВИЧ распустит парламент, и они все стройными рядами будут сидеть в парламенте. Но какие парламентские выборы, уважаемые? Это же наивно - играть в пользу ЯНУКОВИЧА и думать, что он придет и, как добрый отец, объявит им досрочные парламентские выборы», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что такая позиция лидеров демократических сил, которые не прошли во второй тур, является нечестной по отношению к Украине.