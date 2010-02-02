Члены ЦИК развозят бюллетени в ОИК за свой счет

Члены Центральной избирательной комиссии развозят избирательные бюллетени в окружные избирательные комиссии за свой счет в связи с недостаточным финансированием аппарата ЦИК.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня по окончании заседания ЦИК председатель комиссии Владимир ШАПОВАЛ отметил, что члены Центризбиркома развозят избирательные бюллетени в ОИК на собственных автомобилях.

Комментируя эти слова в интервью журналистам, заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ отметила: «Средств на содержание ЦИК, аппарата ЦИК, действительно, недостаточно».

В то же время она заметила, что средств на подготовку и проведение второго тура выборов Президента Украины хватает, потому что они выделяются по другой бюджетной программе.

При этом Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ добавила, что в январе на счета ЦИК была переведена большая часть средств, предусмотренных на подготовку выборов.

Она также отметила, что в связи с кризисом ЦИК, как и другие государственные органы, экономит, в частности на канцелярских товарах.