ГЛАВНОЕ на 2 февраля (вечер)

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Экономика

Рост ВВП Украины по итогам 2010 г. составит около 3%

Аналитическая группа международного рейтингового агентства Fitch Ratings по суверенным рейтингам прогнозирует, что в 2010 г. в регионе Европа, Ближний Восток и Африка большинство стран с развивающейся экономикой достигнут роста ВВП, в том числе на 4,5% - в России, 3% - в Украине и Казахстане и 4% - в Турции.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что относительно сопоставимых компаний с развитых рынков корпоративные эмитенты с развивающихся рынков региона Европа, Ближний Восток и Африка, как ожидается, увеличат свои капвложения в 2010 г., по мере того как эти компании будут испытывать больше оптимизма в отношении перспектив роста своего бизнеса на фоне улучшения экономических перспектив. На развитых рынках не ожидается значительных изменений в инвестиционных планах корпоративных эмитентов, за исключением секторов недвижимости и строительства, в которых прогнозируется дальнейшее снижение уровней инвестиций.

«Планы капитальных вложений компаний с развивающихся рынков в значительной степени отражают ожидания этих эмитентов в плане перспектив роста их бизнеса, – отмечает глава аналитической группы Fitch по корпоративным эмитентам с развивающихся рынков в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Реймонд ХИЛЛ. - Однако в некоторой степени прогноз по инвестициям также будет отражать доступность кредитов и кредитоспособность отдельных отраслей и эмитентов в ситуации, когда банки, сталкивающиеся с ограничениями капитала, становятся более селективными». В текущий период спада кредиторы склонны отдавать предпочтение эмитентам с более стабильными направлениями деятельности, такими как ТЭК, коммунальный сектор и прочие инфраструктурные отрасли.

По 107 рейтингуемым компаниям с развивающихся рынков в регионе Fitch прогнозирует совокупное увеличение инвестиций на 14% в 2010 г., и в настоящее время ожидается, что инвестиции останутся примерно на таком же уровне в 2011 г. В отличие от ситуации на развивающихся рынках, Fitch полагает, что корпоративные эмитенты с развитых рынков будут иметь небольшое снижение капитальных вложений в 2010 г., а в 2011 г. последует рост, в процентах выраженный невысоким однозначным числом. Повышение инвестиций ожидается в 2010 г. на развивающихся рынках в целом, а понижение инвестиций расценивается как вероятное только в секторах недвижимости и строительства. Прогнозируется общий рост капвложений с ожидаемого уровня за 2009 г. в 98 млрд. долл. до 112 млрд. долл. в 2010 г.

В целом, по прогнозам Fitch, капитальные расходы у эмитентов с развивающихся рынков снизились на 8% в 2009 г. при ожидаемом сокращении ВВП на 6,2% в странах Европы с развивающейся экономикой и росте в 0,9% на Ближнем Востоке и в Африке. В то время как такие отрасли, как телекоммуникации, обрабатывающая промышленность и базовые материалы существенно уменьшили капвложения в 2009 г., такие секторы, как энергетика/коммунальный сектор и транспорт, увеличили уровни инвестиций, что отражает более долгосрочные потребности в инвестициях в инфраструктуру на развивающихся рынках.

Согласно сообщению, в плане анализа по секторам рейтингуемых корпоративных эмитентов, 55% капиталовложений, ожидаемых в 2010 г., относятся к нефтегазовому сектору, 20% - к транспортному сектору, 10% - к ТМТ (телекоммуникации/СМИ/технологии), 8% - к энергетике/коммунальному сектору, 6% - к базовым материалам, при минимальных уровнях инвестиций, ожидаемых в других секторах.

В то время как текущие ожидания на 2011 г. предполагают уровни инвестиций, аналогичные 2010 г., в случае более существенного экономического роста, чем прогнозируется в настоящее время, такие отрасли, как базовые материалы, обрабатывающая промышленность и потребительский сектор, могут увеличить свои инвестиционные планы в ожидании повышения спроса. Такая тенденция может способствовать росту левереджа в краткосрочной перспективе, что будет необходимо отслеживать на предмет потенциального воздействия на рейтинги. В то же время текущие уровни рейтингов рассматриваются как достаточно защищенные на случай умеренного повышения инвестиций, если это будет сопровождаться ростом.

Украина в 2010 г. может получить от ВБ 850 млн. долл.

Правительство Украины совместно со Всемирным банком занимаются подготовкой проектов заимствования средств для поддержки государственного бюджета в 2010 году на 850 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

«В 2010 году готовятся и будут внедрены 2 проекта для поддержки бюджета на сумму приблизительно 850 млн. долл. США», - говорится в сообщении.

В Минэкономики также подчеркивают, что за все годы сотрудничества со Всемирным банком на протяжении 2008-2009 годов Украине удалось привлечь для поддержки структурных реформ, реабилитации финансового сектора, повышения доверия общества к банковской системе и финансирования государственного бюджета 5 системных ссуд, по трем из которых средства в размере 1,2 млрд. долл. США были направлены в государственный бюджет.

Финансы

В Украине реализуются более 45 совместных проектов МФО

В Украине на различных стадиях реализации находятся свыше 45 проектов с международными финансовыми организациями на сумму 13,7 млрд. долл. США, а также 235 совместных проектов по материально-технической помощи, начатых в 2008 и 2009 годах (включая проекты на площадке ЧАЭС), общей контрактной стоимостью свыше 3,1 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

Отмечается, что на стадии реализации находятся 22 общих с МФО проекта в государственном секторе экономики на сумму 3,4 млрд. долл. США. При этом в 2008 и 2009 годах существенно улучшилась структура и качество портфеля проектов МФО путем направления большей части ресурсов для развития инфраструктуры (энергетика - 27% ресурсов (в 2007 г. - 15 %), транспорт - 29%).

Среди проектов, в частности: проекты по повышению пропускной способности железнодорожного направления Знаменка – Джанкой, реконструкция автомобильных дорог на подъезде к Киеву и в Киевский, Житомирской, Полтавской областях, реконструкция электрических сетей и строительство воздушных линий в центральной, южной частях Украины и в Крыму, строительство метрополитена в Днепропетровске и Донецке, программы по энергоэффективности и охране окружающей среды, улучшению предоставления услуг населению по тепло- и водоснабжения и др.

В Минэкономики подчеркивают, что портфель совместных проектов с МФО за 2 года біл увеличен более чем в 2 раза, а для реализации новых проектов по МТП в 2010 году планируется привлечь 534,9 млн. долл. США, что в 1,5 раза больше, чем в 2009 году.

НБУ исключил банк «Гарант» из госреестра банков

Национальный банк Украины исключил АКБ «Гарант» из Государственного реестра банков в связи с завершением ликвидационной процедуры.

«Решением Комиссии Национального банка Украины по вопросам надзора и регулирования деятельности банков от 28 января 2010 года № 52 ОАО “АКБ “Гарант” (Киев) исключено из Государственного реестра банков в связи с завершением ликвидационной процедуры банка», - говорится в телеграмме, текстом которой располагает УНИАН.

Приватизация

Фонд госимущества получил в январе от приватизации 27,2 млн. грн.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) за январь т.г., по оперативным данным, получил от приватизации 27,2 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Как отметили в пресс-службе, от аренды за этот же период Фонд получил 33,4 млн. грн.

ТЭК

Нефть на украинской бирже подорожала на 52%

Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 2 февраля на аукционных торгах №137Д2 на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) увеличилась на 51,7%, по сравнению с предыдущим аукционом №137Д от 26 января (2230,81 грн. за тонну), до 3383,42 грн. за тонну (с НДС). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 166,852 тыс. тонн нефти на общую сумму 564,531 млн. грн.

Агро

Аграрный фонд закупит 1,3 млн. т зерна и 0,4 млн. т сахара

Министерство аграрной политики Украины инициирует закупку Аграрным фондом 1,3 млн. тонн зерна и 0,4 млн. тонн сахара в интервенционный фонд в 2010-2011 маркетинговом году. Проект соответствующего постановления Кабмина обупликован на сайте министерства.

Отмечается, что минагрополитики предлагает обеспечить формирование Аграрным фондом государственного интервенционного фонда в 2010–2011 маркетинговом периоде в объемах не менее: пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин) – 1084 тыс. тонн; ржи – 106 тыс. тонн; ячменя – 44 тыс. тонн; кукурузы – 28 тыс. тонн; сахара-песка – 368 тыс. тонн; молока сухого – 6 тыс. тонн и масла сливочного – 18 тыс. тонн.

В пояснительной записке отмечается, что введение в действие указанного проекта требует затрат Специального фонда госбюджета в сумме 4 млрд. 61 млн. грн.

Сильных паводков в Украине весной не будет

В Украине оснований для прогнозов сильных паводков вследствие таяния снега ранней весной 2010 г. на сегодня нет. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Гидрометеоцентра МЧС Украины Николай Кульбида, сообщает АПК-Информ.

"На сегодня толщина льда и уровень воды в таких крупных речных бассейнах, как Десна, Днепр, Южный Буг, Днестр, Тиса, не превышает установленных норм", - отметил он.

Н.Кульбида также сообщил, что в большинстве украинских рек уровень воды не повысился. В некоторых он незначительно повысился, но существенно повлиять на уровень затоплений он не сможет. По его словам, весной произойдет затопление заводей, однако это "нормальный природный процесс, который не угрожает населенным пунктам". Наибольшее опасение вызывают равнинные территории, в частности Житомирская, Ривненская и часть Киевской области. Также возможны локальные подтопления на местах. К подтоплениям могут привести заторы на Днестре, Днепре, истоках Припяти, перед входом в Киевское море.

"Таким образом, объективных оснований для высоких половодьев нет", - отметил Н.Кульбида. Он добавил, что Гидрометеоцентр МЧС не может спрогнозировать точные последствия затопления для Карпатского региона, поскольку в нем превалирует множество локальных факторов, связанных с горной местностью. По его словам, более точный прогноз будет дан на основании исследований 22-25 февраля.

Наст на полях не представляет угрозы для озимых

Образовавшаяся в большинстве регионов страны ледяная корка на сегодня не представляет угрозы для состояния посевов озимых культур.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве начальник Украинского гидрометеорологического центра Николай КУЙБИДА.

«Действительно, во многих областях Украины образовалась ледяная корка. Однако мы должны понимать, что вредное влияние ледяной корки наступает после 4 недель ее залегания, причем она должна быть соответствующей толщины и притертой к земле. В Украине таких условий пока нет», - пояснил он.

«Особых тревог в данный момент нет, но все будет зависеть от дальнейшего развития событий. Если эта ледяная корка будет пополняться, увеличиваться в размере и площади и длительность ее залегания превысит 4 недели, тогда можно будет сделать оценку ее влияния, но пока тревог нет», - отметил специалист.

Строительство

Уставный капитал ГИУ вырастет на 500 млн. грн. – до 700 млн. грн.

Кабинет Министров Украины принял решение увеличить уставный капитал Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) на 500 млн. грн. – до 700 млн. грн. Это предусмотрено в постановлении правительства № 61 от 27 января 2010 года.

Увеличение уставного капитала должно проходить за счет средств стабилизационного фонда госбюджета, которые планируется получить от размещения шестимесячных облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с доходностью 21,3% годовых.

Вышеуказанным документом правительство отменило постановление №1068 от 30 сентября 2009 года, которым планировалось увеличить уставный капитал ГИУ на 1 млрд. грн. Действие сентябрьского постановления было приостановлено Указом Президента Украины Виктора Ющенко 20 ноября прошлого года.

Валютный рынок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0370/8,0580, к 12:00 цены выросли 8,0650/8,0750. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,0660/8,0785 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2659/66, а к 12:00 цены поднялись 0,2671/78. К закрытию цены установились на уровне 0,2674/80. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,1586 (-0,2084).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3890/1,3955. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,1815/11,2145, к 12:00 цены ушли вверх 11,2380/11,2560. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,2470/11,2680.

Официальный курс валют НБУ на 3 февраля

100 USD США – 800.0400 (на 2 февраля – 799.9300)

100 EUR – 1115.0157 (на 2 февраля – 1112.9426)

10 RUR – 2.6506 (на 2 февраля – 2.6314)