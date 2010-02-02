АНОНС на 3 февраля

Кандидат на должность Президента Украины, премьер-министр Юлия Тимошенко посетит Харьков. Ю.Тимошенко проведет встречу с местной молодежью. Темой разговора будет вопрос о молодежном жилищном кредитовании в Украине. Ожидается также, что премьер-министр выступит на Харьковском областном телевидении.

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Состоится подписание Соглашения о займе для предоставления Дополнительного финансирования на Проект реабилитации гидроэлектростанций в Украине между Украиной и Всемирным банком. Соглашение подпишут: министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан и директор Всемирного Банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартин Райзер.

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Состоится Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Заседание Кабинета Министров.

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Итоги акцизной политики 2009: рекордные поступления в бюджет от табачных акцизов за все годы независимости”. Будут подведены итоги успешной политики налогообложения табачных изделий Украины в 2009 году. Также будут рассмотрены перспективы поступлений в бюджет от табачных акцизов в 2010 г. и их решающее влияние на борьбу с эпидемией курения. Участники: Александр Буханевич, первый зам..председателя ГНА; Любовь Мигунова, начальник отдела методологии Управления акцизного сбора, ГНА; Оксана Сапига, зав.сектором налогообложения акцизами Министерства финансов Украины; Андрей Федькив, директор департамента организации борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы Украины; Константин Красовский, зав.отделом по борьбе с табаком Украинского института стратегических исследований, МОЗ Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 278 48 95, 095 828 13 38, e-mail: о.ustinova@krasni.com.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция, посвященная выводу на рынок колл-центров нового направления и бренда Hotliner. Участники: директор по маркетингу и продажам группы компаний eCall Мария Тугай, директор департамента контакт-центра и управления проектами ГК eCall Ирина Окишор, директор департамента информационных технологий ГК eCall Алексей Чайка.

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Круглый стол на тему: «Консолидация страхового рынка – перспективы 2010 года.

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Круглый стол по вопросу прекращения действия постановления Национальной комиссии регулирования электроэнергетики от 29.10.2009 №1234 “Об утверждении Критериев определения классов потребителей электрической энергии, дифференцированных по степеням напряжения”, которое создает дискриминационные условия на рынке электрической энергии для промышленных потребителей. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, руководители областных государственных администраций, представители НКРЭ, Антимонопольного комитета Украины и др.

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Пресс-конференция на тему: «Рост ВВП в Украине: при каких условиях теория может стать практикой?». Приглашены: Валерий Новицкий, зам..директора Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины; Андрей Новак, независимый экономический эксперт.

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13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Платежные терминалы. Получат ли свои средства сотни тысяч пользователей?". Представители компаний "ИЗИ СОФТ", ФК "Контрактовый дом", "Пэй Порт", "Сити пэй", "Фин Айти", "ОСМП", "Айбокс" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится Голландско-украинский агробизнес форум на тему: “Качество продуктов питания - ключ к успеху в агропромышленном секторе”.

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Пресс-конференция на тему: «Ситуация в Калуше: в ожидании катастрофы». Участники: Игорь Насалик, мэр г. Калуш, Татьяна Кондратюк, председатель партии зеленых Украины.

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В рамках VI международной специализированной выставки рентабельного высокоэффективного сельского хозяйства "ИнтерАгро – 2010" состоится брифинг директора представительства компании "Ростсельмаш" в Украине Кирилла Севрюкова.

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Состоится заседание Национального конгресса местного самоуправления при участии Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

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Состоится внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Украины Виктора Ющенко. Вопросы: «Об обеспечении реализации гражданами Украины конституционных избирательных прав во время повторного голосования на выборах Президента Украины 7 февраля 2010 года»; «О предложении Совета национальной безопасности и обороны Украины по объявлению города Калуш и Калушского района Ивано-Франковской области Украины зонами чрезвычайной экологической ситуации”.

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