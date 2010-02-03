ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 февраля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Самые щедрые украинские лендлорды», в котором пишет - крупнейшие агрохолдинги Украины, которые контролируют 10% сельхозугодий, уплатили за аренду земли в 2009 году почти 800 млн. грн. Это пятая часть всей арендной платы, уплаченной за украинскую пашню…

http://delo.ua/biznes/rynki/samye-cshedrye-ukrainskie-lendlordy-136806/

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Также «Дело» в материале «Правительство открыло дорогу импортному сахару» пишет – Министерство экономики разместило на своем сайте проект приказа, который призван активизировать импорт сахара в Украину. Чтобы ускорить ввоз сырца, чиновники предлагают несколько упростить этот процесс…

http://delo.ua/biznes/kompanii/pravitelstvo-otkrylo-dorogu-importnomu-saharu-136874/

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«Дело» в материале «Аналитический обзор: Последний аукцион продемонстрировал рынку, что спрос на госбумаги возвращается» пишет - рынок государственных облигаций последние несколько недель находился под влиянием двух основных событий: потребности финансирования дефицита бюджета за январь и необходимости погашения ранее выпущенных облигаций в начале февраля…

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/analiticheskij-obzor-poslednij-aukcion-prodemonstriroval-rynku-chto-spros-na-gosbumagi-136867/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Миру - Nemiroff» пишет – один из крупнейших украинских производителей водки – Nemiroff – рассматривает продажу мажоритарной доли стратегическому инвестору. Об этом сообщается в документе, который рассылает потенциальным покупателям киевский офис ING Bank. Аналитики оценивают всю компанию более чем в $300 млн. Источники, близкие к производителю, утверждают, что желание выйти из бизнеса есть только у двух из трех бенефициаров Nemiroff – Якова Грибова и Анатолия Кипиша. Основатель компании Степан Глусь намерен сохранить свою долю…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1315320

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Государство поможет по дому» пишет – Кабинет министров предложил механизм компенсации убытков граждан, полученных из-за невыполнения застройщиками своих обязательств. В случае банкротства строительной компании государство будет выплачивать их инвесторам стоимость квартир из бюджетных средств. Впрочем, эксперты сомневаются, что хотя бы инвесторы "Элита-центра" получат компенсацию, так как их убытки исчисляются миллиардами гривень, а возможности бюджета минимальны…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1315310

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Издание «Экономические известия» в материале «Банкам не хватает капитала» пишет - капитал нескольких банков из группы крупнейших находится на критически низком уровне. В группе риска оказались как учреждения с временной администрацией, так и те, кто называют себя успешными. Недокапитализация крупнейших банков составляет 9,8 млрд. грн.

http://eizvestia.com/fin/full/4189738

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Также «Экономические известия» в публикации «Кубанцы прилетели» пишут - на украинский рынок выходит авиакомпания «Авиалинии Кубани». Она свяжет Киев с южным регионом РФ. Это одна из немногих и достаточно рискованных попыток освоить нишу перевозок между российской глубинкой и Украиной, полагают эксперты…

http://eizvestia.com/markets/full/4189750

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«Газета по-киевски» в материале «Глубина киевского кризиса в цифрах» пишет – издание сравнило экономические показатели столицы в 2008-м и 2009-м годах. Если не вдаваться в цифры, а читать выводы городских властей, создается впечатление, что жизнь в городе налаживается. Если бы так…

http://mycityua.com/articles/city/2010/02/03/071042.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Киевляне положили конец беби-буму» пишет – рождаемость начинает падать. Специалисты прогнозируют демографическую яму аж до 2020 года…

http://www.segodnya.ua/news/14112358.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Покупательские фантазии: квартира за 10 тысяч долларов» пишет - появились прогнозы очередного падения в этом году рынка недвижимости. Между тем, если ситуация в экономике и политике «устаканится», резких перепадов цен на квартиры не будет…

https://economics.unian.net/rus/detail/35249

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Карта Фридмана» пишет – чтобы обеспечить россиян пластиковыми картами, нужно открыть банкам доступ к данным об абонентах сотовых операторов. Cовладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман cкоро попытается убедить в этом президента России…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/03/224533

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Издание «Известия» в публикации «Телефон и почта подорожали» пишет – в России с февраля связисты подняли плату за телефонную связь в четырех федеральных округах: Центральном, Приволжском, Сибирском и Южном. Цены вырастут очень по-разному, но в среднем - на 10%. Новые расценки одобрены Федеральной службой по тарифам. Обоснование повышения стандартное - инфляция и рост затрат. Также компании пытаются как-то увеличить свою прибыльность. Ведь рентабельность фиксированной связи в принципе невелика - от 5 до 20%…

http://www.izvestia.ru/economic/article3138063/

(УНИАН)