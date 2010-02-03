Действия Януковича будут открытыми для общества

Кандидат в президенты Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уверяет, что его действия на посту главы государства будут открытыми для общества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вчера в Донецке в студии телеканала «Донбасс» во время телемоста, общаясь в прямом эфире с жителями Донецкого региона.

«Я буду об этом постоянно вас информировать, о каждом своем шаге, о каждом своем действии, и о всех своих действиях, намерениях буду отчитываться», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам лидера Партии регионов, после победы на президентских выборах ему придется решать массу проблем, связанных с неэффективной работой «оранжевой» власти.

«У нас с вами будет очень много проблем, - сказал он, обращаясь к людям. - Будет проблема и долги возвращать, и восстанавливать бюджетное расписание, финансирование всех уровней бюджетов, поднимать уровень экономики, доходную часть бюджета. И таких вопросов будет тьма тьмущая». При этом лидер Партии регионов добавил: «По большому счету, мы еще не знаем, какое мы с вами получим наследие, и для нас очень много будет открытий новых».

По его мнению, «ТИМОШЕНКО 11,5 миллиардов, полученных от Международного валютного фонда, потратила на свое усмотрение, узурпировала полностью бюджет 2009 года и лично распоряжалась средствами 46 млн. налогоплательщиков Украины»

В.ЯНУКОВИЧ пообещал украинцам подойти «со всей ответственностью, прозрачно к решению многих проблем». «Я буду вам говорить правду», - отметил он, добавив: «Скорее всего, нам, возможно, придется подтянуть на какое-то время, как говорят, поясочки. Но в пределах разумного и в пределах того, чтобы нам не усугубить ситуацию, а ее со временем улучшать». Лидер Партии регионов пообещал затем «постепенно выйти на нормальный, стабильный уровень жизнедеятельности нашей страны».