Рада рассматривает изменения в закон о выборах Президента

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН объявил о начале рассмотрения парламентом проекта закона «О внесении изменений в закон Украины «О выборах Президента Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЛИТВИН сообщил, что аппарат Верховной Рады Украины выполнил «техническую работу» и систематизировал все поправки к законопроекту.

На данное время народные депутаты Украины из фракции Партии регионов собрались возле трибуны и возле президиума парламента. За ними стоят народные депутаты из фракции БЮТ.

В то же время заседание продолжается.

Перед началом рассмотрения этого вопроса В.ЛИТВИН сообщил, что во время Согласительного совета обсуждалась возможность принять сегодня Регламент ВР в виде закона.

В то же время, по словам В.ЛИТВИНА, лидеры фракций так и не пришли к согласию по данному вопросу. При этом, по словам председателя ВР, если такой документ не будет принят, то сразу же после президентских выборов «Верховная Рада Украины будет находиться в подвешенном состоянии», поскольку «над ней будет висеть угроза роспуска».