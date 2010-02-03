Королевская предлагает ужесточить санкции за рейдерство

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства поддержит инициативу Госкомпредпринимательства об ужесточении ответственности за рейдерство. Об этом сообщила глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщили УНИАН в комитете промполитики, по ее мнению, ответственность за противоправное поглощение и захват предприятий должна быть максимально ужесточена и караться лишением свободы. «Штрафы для госрегистраторов за проведение неправомерных регистрационных действий не могут ограничиваться 20-40 необлагаемыми минимумами доходов граждан. Это копейки, когда речь идет о захвате предприятий на десятки миллионов долларов. Такие меры не способны остановить рейдерство», - заявила она.

В то же время, по словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, она намерена предложить еще большее усиление штрафных санкций. «Действующий штраф за содействие госрегистратором рейдерскому захвату меньше, чем штраф за использование просроченного талона техосмотра автомобиля. Это неправильно. Думаю, что санкция должна быть не меньше трех тысяч необлагаемых минимумов», - отметила она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ выразила готовность оказать полное содействие скорейшему прохождению законопроекта в парламенте. «Сегодня рейдерство – это не только нарушение стабильности работы предприятия, но и фактор, ограничивающий поступление инвестиций в Украину на сумму около 1,5 млрд. долл. в год. Поэтому если мы действительно хотим, чтобы экономика страны развивалась, необходимо навести порядок в сфере защиты прав собственности», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.