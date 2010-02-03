ГЛАВНОЕ на 3 февраля (день)

Хроника дня

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ТЭК

«Нафтогаз» рассчитается с «Газпромом» на этой неделе

За российский газ, полученный в январе, НАК «Нафтогаз Украины» рассчитается с «Газпромом» на текущей неделе.

Об этом в комментарии журналистам заявил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

Он также отметил, что, учитывая, что предельный срок оплаты 7 февраля приходится на воскресенье, оплата за газ будет произведена в пятницу, 5 февраля, а, возможно, и раньше. «Возможно, мы заплатим даже раньше 5 февраля», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он также отметил, что сумма оплаты будет составлять 780 млн. долларов, однако не уточнил, из каких источников будут деньги.

Напомним, что 27 января И.УМАНСКИЙ предполагал, что за поставленный в Украину природный газ в январе 2010 года НАК “Нафтогаз Украины” заплатит “Газпрому” в феврале преимущественно за счет собственных средств.

“Львиной частью будут собственные средства “Нафтогаза”, - сказал И.УМАНСКИЙ.

Украина импортировала в январе 2,5 млрд. куб. м газа

Украина импортировала в январе текущего года 2,554 млрд. кубометров газа.

Об этом сообщил журналистам министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

По его словам, стоимость импортированного в январе т.г. газа составила около 780 млн. долларов.

Министр выразил уверенность, что НАК «Нафтогаз Украины» своевременно рассчитается за полученный в январе российский газ.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Минтопэнерго, общее потребление газа в Украине в январе, с учетом отбора из подземных хранилищ, составило около 9 млрд. куб. м.

На сегодняшний день в украинских ПХГ находится 19,1 млрд. куб. м газа.

В пресс-службе также сообщили, что в январе текущего года транзит газа по территории Украины в страны Европы и Молдову составил 10,2 млрд. куб. м против 5 млрд. в январе 2009 года. Собственная добыча газа в январе т.г. незначительно сократилась против января 2009 года - с 1 млрд. 806 млн. куб. м до 1 млрд. 796 млн. куб. м

Украина получит 60 млн. долл. на реабилитацию ГЭС

Кабинет Министров Украины и Всемирный банк подписали дополнительное кредитное соглашение в рамках реализации проекта реабилитации украинских гидроэлектростанций (ГЭС) о выделении 60 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее соглашение было подписано сегодня в Киеве министром топлива и энергетики Юрием ПРОДАНОМ и директором Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартином РАЙЗЕРОМ.

Бенефициаром по кредиту выступает ОАО «Укргидроэнерго», которое является национальным оператором Днепровского каскада ГЭС.

Реализация проекта предусматривает реконструкцию 6 гидроагрегатов на второй Днепровской ГЭС (три агрегата) и Кременчугской ГЭС (три агрегата) с установкой экологически безопасных роторов гидротурбин.

В результате реализации проекта суммарная установленная мощность двух ГЭС вырастет в целом на 400 МВт, а годовая выработка электроэнергии этими станциями увеличится приблизительно на 500 ГВт в час.

Как уточнил в ходе пресс-конференции Ю.ПРОДАН, дополнительное финансирование Всемирного банка привлекается на 12 лет с 6-летним льготным периодом. Ставка – Libor + плавающий спрэд (в настоящее время 1+0,7%). Ставка одноразовой комиссии по кредиту – 0,25%. Ставка Министерства финансов за привлечение кредита под госгарантии – 2%.

Агро

Украина расследует демпинговый импорт минудобрений

Решением Межведомственной комиссии по международной торговле на основании заявления Союза химиков Украины возбуждено специальное расследование в отношении импорта в Украину минеральных удобрений с содержанием питательных элементов: азота, фосфора, калия, содержащих более 10% азота, независимо от страны происхождения и экспорта.

Об этом говорится в сообщении комиссии, опубликованном сегодня в газете «Урядовый курьер».

Объектом расследования является товар, имеющий такое описание: удобрения минеральные или химические с содержанием трех питательных элементов: азот, фосфор и калий с содержанием азота более 10% в пересчете на сухой безводный продукт, который может классифицироваться согласно Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД) по коду 3105 20 10 00.

Решение комиссии принято на основании информации, которая содержится в заявлении Союза химиков Украины за период со второго полугодия 2008 года по первое полугодие 2009 года, а именно: наличие увеличения импорта в Украину минеральных удобрений – темпы роста составили в абсолютных показателях 12,5%; наличие причинения значительного вреда заявителю – объемы производства сократились на 49,6%, объемы продаж на внутреннем рынке Украины сократились на 34,7%, убытки от продажи на внутреннем рынке Украины увеличились в 1000 раз; наличие причинно-следственной связи между фактом роста объемов импорта в Украину и причинением значительного вреда национальному товаропроизводителю.

На основании отмеченного комиссия пришла к выводу, что в заявлении содержится достаточно доказательств роста импорта в Украину минеральных удобрений, в результате чего мог быть причинен значительный вред национальному товаропроизводителю.

Проведение расследования поручено Министерству экономики Украины.

Кабмин утвердил квоту поставок сахара на внутренний рынок в 1,8 млн. т

Правительство Украины утвердило объем квоты поставок сахара на внутренний рынок в маркетинговом 2010-2011 году на уровне 1,820 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК сегодня журналистам в Кабинете Министров.

По его словам, при рассмотрении проекта постановления Кабинета Министров о государственном урегулировании производства сахара и сахарной свеклы в период с 1 сентября 2010 года по 1 сентября 2011 года Кабмин определил объем квот поставок на внутренний рынок, а также минимальную цену на сахар и сахарную свеклу.

«На 2010-2011 маркетинговый год установлены минимальные цены с учетом НДС на сахарную свеклу – 350 (грн. за одну тонну - УНИАН) и 5100 (грн. за одну тонну) – на сахар», - сообщил министр аграрной политики.

Столица

На Оболони снова тепло

Теплоснабжение и подача горячей воды на Оболони восстановлены, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили в Главном управлении топлива, энергетики и энергосбережения КГГА, работы по ликвидации повреждения теплосети в Оболонском районе проводились с целью повышения надежности работы магистрали до конца отопительного сезона. Теперь работы успешно завершены специалистами АК «Киевэнерго».

«Хочу сообщить, что в минувшие сутки бригады «Киевэнерго» ликвидировали технологическое повреждение теплосети, которое было своевременно выявлено и требовало оперативного вмешательства. Чтобы не откладывать работы до очередных морозов, было решено ликвидировать повреждение, воспользовавшись потеплением. Подчеркиваю, это были вполне контролируемые меры», – проинформировал начальник Главного управления топлива, энергетики и энергосбережения КГГА Алексей ДЕМИДОВ.

Он добавил, что устранить повреждение без отключения потребителей было невозможно. Поэтому было принято решение временно отключить потребителей, по возможности переключив их на другие источники теплоснабжения.

Пресс-служба КГГА отмечает, что отключение потребителей части Оболонского района от тепла и горячего водоснабжения произошло 1 февраля в 23.35. Подключение после ремонтных работ началось 2 февраля в 18.50.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,09 грн./долл., продают – по 8,14 грн./долл. Курс повысился на 0,3% по сравнению со 2 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,06-8,14 грн./долл., по продаже – в пределах 8,13-8,18 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,7% по сравнению со 2 февраля и сегодня составляет 11,28 грн./евро, продажи – на 0,4%, до 11,40 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,15-11,35 грн./евро, по продаже – в пределах 11,38-11,45 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению со 2 февраля повысился на 1,5% и составляет в среднем 0,2641 грн./рубль, курс продажи – на 0,7%, 0,2707 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2680 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2699-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,10 грн./долл., продажи – 8,15 грн./долл. Курс повысился на 0,2% со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,06-8,14 грн./долл., по продаже – в пределах 8,13-8,18 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева повысился на 0,5% по сравнению со 2 февраля и сегодня составляет 11,29/11,42 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,15-11,35 грн./евро, по продаже – в пределах 11,38-11,45 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению со 2 февраля повысился на 2% и сегодня составляет 0,2636 грн./рубль, курс продажи – на 0,6%, до 0,2714 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2680 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2699-0,2750 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 3 февраля, составляет: гривни к доллару США – 8,0004, к евро – 11,150157, к российскому рублю – 0,26506.