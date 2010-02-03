В странах ОЭСР потребительские цены в декабре выросли на 1,9%

ОЭСР. В декабре 2009 года потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), не изменились относительно предыдущего месяца, но выросли на 1,9% по сравнению с аналогичным месяцем 2008 года.

Комментарий. Во многом низкий рост инфляции в ОЭСР в 2009 году состоялся потому, что отдельные страны имели дефляцию. Но в целом, во второй половине 2009 года дефляция начала отступать и рост потребительских цен ускорился.