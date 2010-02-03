Украина в январе увеличила добычу угля на 3,4%

Украина. В январе 2010 года, по оперативным данным, Украина увеличила добычу угля на 3,4%, по сравнению с январем 2009 года. Добыча коксующегося угля в январе т.г. выросла на 11,7%, по сравнению с январем 2009 года.

Украина. В январе 2010 года угольная компания «Красноармейская-Западная» увеличила добычу угля на 8,3%, по сравнению с январем 2009 года.

Комментарий. В условиях проблемного импорта энергоресурсов данный показатель - успех украинской экономики.