Украинский ГМК в январе нарастил производство в разы

Украина. В январе 2010 года Авдеевский коксохимический завод увеличил производство кокса валового 6% влажности на 29,7%, по сравнению с январем 2009 года.

Украина. В январе 2010 года металлургический комбинат "Азовсталь" нарастил производство готового проката, по предварительным данным, в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Украина. В январе 2010 года "Днепроспецсталь" увеличила производство готового проката, по оперативным данным, на 50%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Украина. В январе 2010 года трубные предприятия, входящие в группу «Интерпайп», увеличили производство труб в 2,56 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Комментарий. Январь т.г. оказался очень удачным для украинских металлургов. Сейчас главное - не потерять темп роста. Правда, январь 2009-го, относительно которого подается сравнительная статистика, являлся дном падения ГМК.