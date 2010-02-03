Украинский ГМК в январе нарастил производство в разы

14:44, 03 февраля 2010
Разное
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Украина. В январе 2010 года Авдеевский коксохимический завод увеличил производство кокса валового 6% влажности на 29,7%, по сравнению с январем 2009 года.

Украина. В январе 2010 года металлургический комбинат "Азовсталь"  нарастил производство готового проката, по предварительным данным, в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Украина. В январе 2010 года "Днепроспецсталь"  увеличила производство готового проката, по оперативным данным, на 50%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Украина. В январе 2010 года  трубные предприятия, входящие в группу «Интерпайп», увеличили производство труб в 2,56 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

Комментарий. Январь т.г. оказался очень удачным для украинских металлургов. Сейчас главное - не потерять темп роста. Правда, январь 2009-го, относительно которого подается сравнительная статистика, являлся дном падения ГМК.

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