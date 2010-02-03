Кабмин получил решение суда по Луценко

Кабинет Министров Украины получил решение Окружного административного суда Киева о незаконности назначения Юрия ЛУЦЕНКО на должность первого заместителя – и.о. министра внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Кабинета Министров Петр КРУПКО сегодня журналистам в Кабмине.

Решение суда сформулировано таким образом: суд останавливает решение правительства о назначении Ю.ЛУЦЕНКО первым заместителем министра с возложением на него обязанностей министра», - сказал П.КРУПКО.

Министр Кабинета Министров уточнил, что постановление суда поступило в КМУ накануне, 2 февраля.

«Сначала мы подадим заявление об апелляционном обжаловании в соответствии с Кодексом административного судопроизводства, и апелляционной жалобой в сроки, определенные кодексом», - сообщил П.КРУПКО.

Как сообщал УНИАН, 28 января 2010 года Верховная Рада Украины приняла постановление "Об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины". "За" проголосовал 231 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В тот же день на внеочередном заседании Кабинет Министров назначил Ю.ЛУЦЕНКО первым заместителем, и.о. министра внутренних дел.

Между тем в соответствии с сообщением пресс-службы народного депутата от ПР Сергея КИВАЛОВА, Окружной административный суд Киева 29 января по иску народного депутата от Партии регионов Владислава ЛУКЬЯНОВА приостановил действие распоряжения правительства о назначении Ю.ЛУЦЕНКО первым заместителем, и.о. министра внутренних дел.

В то же время 29 января министр Кабинета Министров Петр КРУПКО сообщил, что в Окружном административном суде Киева Кабинета Министров Украины не подтвердили наличие решения, которым якобы признается незаконным назначение правительством Ю.ЛУЦЕНКО на должность первого заместителя министра внутренних дел, уполномоченного исполнять обязанности министра.

Судебное решение до сих пор не передано Кабинету Министров Украины.

Вместе с тем народный депутат В.ЛУКЬЯНОВ 1 февраля заявил, что передал в МВД копию решения Окружного админсуда Киева о незаконном назначении Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время в МВД сообщили, что не получали копии этого решения.