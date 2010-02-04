Анонс на 4 февраля

Состоится церемония, во время которой посол США в Украине Дж. Теффт передаст председателю Таможенной службы Украины Анатолию Макаренко техническое оборудование по экспортному контролю и безопасности границ. В частности, комплекты оборудования для выявления контрабанды, детекторы валют и драгоценных камней. Предусмотрен подход к прессе Анатолия Макаренко и Дж. Теффта.

***

Состоится открытие проекта Твининг «Улучшение показателей InvestUkraine: Украинского центра содействия иностранному инвестированию в соответствии с лучшими европейскими практиками», финансируемого ЕС. Проект реализуется Федеральным министерством экономики и технологий Германии (BMWi) в консорциуме с Польским Агентством Информации и Иностранных инвестиций (PAIiIZ). Приглашены: председатель делегации ЕС в Украине, посол Республики Германия в Украине, посол Республики Польша в Украине, представители InvestUkraine, Укрвнешинвест, правительственных учреждений и государственных институций Украины и Германии, представители региональных организаций по привлечению инвестиций, проекта USAID «ЛИНК» и др. Представители СМИ смогут задать вопросы и пообщаться с участниками с 12.30 до 12.50.

***

Первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов примет участие в презентации цифрового телерадиовещания в Украине. .

***

Будет работать прямая телефонная линия по вопросам особенностей вычисления и уплаты налога на прибыль предприятий в 2010 году. В работе примет участие директор Департамента администрирования налога на прибыль и других налогов и собраний (обязательных платежей) Наталия Хоцянивская.

***

"Куда инвестировать в Украине". Цель встречи: Обсуждение приоритетных направлений для инвестиций в Украине в условиях нестабильности.

***

В Одессе в рамках выставки "Вино и виноделие" состоится круглый стол виноградарей и виноделов относительно государственной поддержки виноградарства (1%-го сбора), налоговой политики в виноделии, механизмов защиты внутреннего рынка, регулировании качества продукции, вопроса международных обязательств Украины, маркировки ГМО. Участники: директор Ассоциации "Виноградари и виноделы Украины" Сергей Петренко, вице-президент Ассоциации "Виноградари и виноделы Одесской области" Владислав Плешивцев, глава правления ОАО СП "Черноморская жемчужина" Евгений Олейников; директор ООО "Винхол Бархатное" Валерий Тинтулов, представители МинАПК, народные депутаты Украины.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98.