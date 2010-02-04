Курс НБУ на 04.02.10

Официальный курс НБУ на 04.02.10100 USD – 800.1200 (3 февраля – 800.0400) 100 EUR – 1118.8878 (3 февраля – 1115.0157) 10 RUR – 2.6780 (3 февраля – 2.6506) Учетные курсы банковских металлов на 04.02.10 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-89493.42 (3 февраля-89124.46) 961 XAG 10 Серебро-1343.40 (3 февраля-1342.47) 962XPT10Платина-126899.03(3 февраля-123846.19) 964XPD10 Палладий-35685.35(3 февраля-34721.74)

Официальный курс НБУ на 04.02.10 100 USD – 800.1200 (3 февраля – 800.0400) 100 EUR – 1118.8878 (3 февраля – 1115.0157) 10 RUR – 2.6780 (3 февраля – 2.6506) Учетные курсы банковских металлов на 04.02.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-89493.42 (3 февраля-89124.46) 961 XAG 10 Серебро-1343.40 (3 февраля-1342.47) 962XPT10Платина-126899.03(3 февраля-123846.19) 964XPD10 Палладий-35685.35(3 февраля-34721.74)

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