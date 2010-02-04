Яценюку будет предложена работа в Нацбанке или в СНБО

Кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что после ее победы на выборах, Арсению ЯЦЕНЮКУ, который занял четвертое место в первом туре президентских выборов, будет предложена работа в Национальном банке Украины или Совете национальной безопасности и обороны.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в эфире телеканала "1+1".

"ЯЦЕНЮК обязательно будет приглашен в команду. Это может быть и Национальный банк, и Совет национальной безопасности и обороны. Это может быть та позиция, которая будет присуща Арсению ЯЦЕНЮКУ, чтобы он мог выполнять свои обязательства перед людьми", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат в Президенты подчеркнула, что обязательно после своей победы на президентских выборах, создания в парламенте стабильного большинства при формировании нового состава правительства, будет учитывать результаты выборов в первом туре. "Я обязательно приглашу для формирования правительства тех политиков, которые в первом туре президентских выборов получили большую поддержку людей. Для меня указателем является выбор людей. Именно поэтому я достаточно четко предложила Сергею ТИГИПКО, что после победы на президентских выборах, после создания большинства в парламенте, я обязательно предложу ему должность премьер-министра", - подчеркнула она.