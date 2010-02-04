Яценюку будет предложена работа в Нацбанке или в СНБО

08:33, 04 февраля 2010
Разное
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После победы Тимошенко

Юлия Тимошенко выступает во время заседания Кабинета Министров Украины. Кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что после ее победы на выборах, Арсению ЯЦЕНЮКУ, который занял четвертое место в первом туре президентских выборов, будет предложена работа в Национальном банке Украины или Совете национальной безопасности и обороны.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в эфире телеканала "1+1".

"ЯЦЕНЮК обязательно будет приглашен в команду. Это может быть и Национальный банк, и Совет национальной безопасности и обороны. Это может быть та позиция, которая будет присуща Арсению ЯЦЕНЮКУ, чтобы он мог выполнять свои обязательства перед людьми", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат в Президенты подчеркнула, что обязательно после своей победы на президентских выборах, создания в парламенте стабильного большинства при формировании нового состава правительства, будет учитывать результаты выборов в первом туре. "Я обязательно приглашу для формирования правительства тех политиков, которые в первом туре президентских выборов получили большую поддержку людей. Для меня указателем является выбор людей. Именно поэтому я достаточно четко предложила Сергею ТИГИПКО, что после победы на президентских выборах, после создания большинства в парламенте, я обязательно предложу ему должность премьер-министра", - подчеркнула она.

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