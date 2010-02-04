Тимошенко обещает национализировать все обанкротившиеся банки

Кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о намерении после выборов национализировать все обанкротившиеся банки.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в эфире телеканала "1+1".

"После моей победы на президентских выборах все банки, которые таким образом разрушили финансовую стабильность людей, будут национализированы, будут введены в нормальное рабочее русло и людям будут возвращены депозиты", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат в Президенты, действующий премьер напомнила, что правительство обращалось к Национальному банку относительно необходимости национализации банка "Надра", чтобы гарантировать его вкладчикам возвращения сбережений. "Мы даем сигналы Национальному банку, что мы готовы были национализировать еще полгода тому назад. И мы готовы были это взять на себя, но от Национального банка мы ни разу согласия не получили, потому что там - большая коррупция", - отметила она.

"После президентских выборов я вскрою все, что делалось в банковской системе Украины, все, что делалось против вас, против страны, там, где выводились миллиарды денег из государства, и именно вследствие этого курс гривны упал до 8 гривен за доллар", - заявила она.