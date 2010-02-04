ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 февраля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Commerzbank станет единственным владельцем банка «Форум», в котором пишет - собственники банка «Форум» - украинский бизнесмен Леонид Юрушев и немецкий Commerzbank расстанутся «полюбовно». Леонид Юрушев согласился уступить свою долю в банке (26% акций) его мажоритарию — Commerzbank…

http://delo.ua/dengi/banki/commerzbank-stanet-edinstvennym-vladelcem-banka-forum-136924/

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Также «Дело» в материале «Оранта» занялась реорганизацией своей сети» пишет – самый «филиальный» страховщик в Украине — НАСК «Оранта» — реорганизует свою региональную сеть…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/oranta-zanjalas-reorganizaciej-svoej-seti-136923/

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«Дело» в материале «Дубина припомнил Таруте туркменский газ» пишет - «Нафтогаз Украины» отсудил у компании, близкой к Сергею Таруте, 30 млн. грн. НАК требует вернуть деньги за поставленный газ из Туркменистана…

http://delo.ua/biznes/kompanii/dubina-pripomnil-tarute-turkmenskij-gaz-136921/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Льготы не выбрались из шахты» пишет – для госшахт могут быть уменьшены налоги и увеличено бюджетное финансирование. Разработкой соответствующего законопроекта занялось Министерство угольной промышленности. До сих пор подобные инициативы правительства лишь снижали эффективность работы добытчиков, однако такое обещание выгодно премьер-министру Юлии Тимошенко накануне второго тура президентских выборов, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1315837

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Кредитные союзы нашли союзников» пишет – Госфинуслуг предложила правительству комплекс мер, которые должны защитить средства 120 тыс. вкладчиков кредитных союзов. Их депозиты могут оказаться под угрозой, если участники рынка не получат рефинансирование НБУ в размере 0,5-1 млрд грн. Кабмин готов помочь с финансированием, но принятие всех инициатив Госфинуслуг не предотвратит дальнейшего сокращения рынка, уверены его участники…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1315855

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Издание «Экономические известия» в материале «Сложные удобрения расследуют» пишет - Минэкономики начало спецрасследование по импорту сложных удобрений вопреки сопротивлению Минагрополитики. Его результатом может стать ограничение ввоза NPK российского и белорусского происхождения до 100-110 тыс. т или временная пошлина в размере 30-40% стоимости этих удобрений. Ожидается, что такие меры заставят импортеров отказаться от демпинга в Украине…

http://eizvestia.com/markets/full/4189878

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Также «Экономические известия» в публикации «Тимошенко добивает Фирташа» пишут - Кабмин настаивает на скорейшем решении НБУ о переводе счетов вкладчиков в «Родовiд Банк». Это может привести к последующей ликвидации банка «Надра». По мнению экспертов, Нацбанк не примет такого решения до окончания второго тура президентских выборов, однако после 10 февраля банк с большой долей вероятности может пойти под нож. Дело в том, что иностранные кредиторы не могут договориться о реструктуризации долга, а так как среди кредиторов экспортные иностранные государственные агентства, Минфин может потребовать от НБУ отозвать у банка лицензию…

http://eizvestia.com/fin/full/4189900

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«Газета по-киевски» в материале «Стамбул меняет облик столицы» пишет – будучи культурной столицей Европы 2010 года, Стамбулу предстоит изменить стереотипы европейцев о турецкой культуре. По инициативе Евросоюза, начиная с 1985 года, ежегодно тот или иной европейский город становиться культурной столицей континента…

http://narod.mycityua.com/articles/2010/02/04/083604.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Киев ждут аномалии в погоде» пишет – нас ожидают снежные зимы и жаркое лето с постоянными перепадами температур. Это рушит дома. «Сейчас мы возвращаемся к климату XVIII—XIX веков, когда каждое время года было ярко выражено. Процесс начался года два назад, а если посмотреть карту погоды за несколько десятков лет, есть основания думать, что тенденция будет продолжаться. Для климата характерна цикличность», — считает Владимир Довбух, глава ассоциации «Зеленый свит», изучающий проблемы климата…

http://www.segodnya.ua/news/14112720.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Тойоты будут отзывать и в Украине. Главное, чтобы “отозвались” владельцы» пишет - Тойота намерена отозвать более 4-х млн. проблемных авто. Такое решение - не уникальное событие. Но в случае с Украиной есть один нюанс – как быть с «серыми японцами»…

https://economics.unian.net/rus/detail/35424

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Дно глубоко» пишет – цены на московские квартиры еще упадут. Такой прогноз высказал президент «ВТБ 24» Михаил Задорнов. Как и следовало ожидать, торговцы недвижимостью с ним не согласны…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/04/224712

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Издание «Известия» в публикации «Пища для размышления» пишет – в России опубликован список продуктов, которые государство считает жизненно необходимыми, а потому может замораживать на них цены. В перечень, составленный Минпромторгом, вошло около тридцати наименований: от говядины до карамели. Для потребителей это палка о двух концах. С одной стороны, россияне застрахованы от резкого подорожания необходимого продовольствия. С другой - есть риск, что кое-какие продукты с полок могут попросту исчезнуть…

http://www.izvestia.ru/economic/article3138071/

(УНИАН)