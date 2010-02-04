В США индекс деловой активности в сфере услуг в январе достиг 50,5 п.п.

США. В январе 2010 года индекс деловой активности в сфере услуг вырос на 0,7 п.п., по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 50,5 п.п.

Комментарий. Аналитики ожидали большего роста, поэтому в целом результатами этого индекса не вполне довольны. Но это скорее эмоции, чем реальное отражение ситуации. Преодоление индексом отметки в 50 пунктов - успех для американской экономики.