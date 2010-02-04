Чистая прибыль Honda Motor Co. в 4 кв. 2009г. выросла более чем в 6 раз

Япония. За четвертый квартал 2009 года чистая прибыль Honda Motor Co. выросла более чем в 6 раз и достигла 134,63 млрд иен (1,49 млрд. долларов), по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Комментарий. Столь большой рост прибыли во многом произошел за счет базы сравнения. Для Honda Motor Co. 2008 год был очень тяжелым, теперь можно сказать, что самый сложный период пройден.