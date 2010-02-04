В еврозоне в годовом исчислении объем розничных продаж упал на 1,6%

Еврозона. В декабре 2009 года объем розничных продаж не изменился по отношению к предыдущему месяцу, в тот же момент по отношению к декабрю 2008 года упал на 1,6%.

Комментарий. К сожалению, высокий уровень безработицы в Европе не позволяет восстановить платежеспособность населения. Как результат, страдает бизнес, который не может в таких условиях довести объемы производства до докризисного уровня.