В еврозоне индекс PMI в секторе услуг в январе замедлил рост - 52,5 п.п.

Еврозона. В январе 2010 года индекс деловой активности PMI в секторе услуг вырос до 52,5 п.п.

Великобритания. В январе 2010 года индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг вырос до 54,5 п.п.

Германия. В январе 2010 года индекс деловой активности PMI в секторе услуг вырос до 52,2 п.п.

Франция. В январе 2010 года индекс деловой активности PMI в секторе услуг вырос до 56,3 п.п.

Италия. В январе 2010 года индекс деловой активности PMI в секторе услуг вырос до 50,9 п.п.

Комментарий. Французы оказались самыми большими оптимистами относительно перспектив развития сферы услуг. Возможно, сказывается французский менталитет, или действительно у них отрасль оказалась более устойчивой к кризису. Но в целом, чувствуется настороженность европейских стран в этому рынку.